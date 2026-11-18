Dalla ricostruzione delle gerarchie tra la costa jonica e la Presila ai vertici con la "montagna" di Mesoraca: l'inchiesta della Dda di Catanzaro svela l’organigramma mafioso. Dai verbali dei pentiti riferimenti ai delitti Lia e Bubbo

Un territorio cerniera, tra la costa ionica e le pendici della Sila, dove il controllo sociale ed economico non si misura solo con la capacità estorsiva, ma con la capacità di sedere ai tavoli dove si decidono gli accordi mafiosi e gli equilibri di un'intera provincia. È questo il quadro tracciato dagli atti dell'indagine Airone, condotta dalla Dda di Catanzaro e sigillata dalle valutazioni del gip Roberta Cafiero.

Al centro dell'infrastruttura criminale figura c’è la cosca Pane, un gruppo radicato a Belcastro e capace di estendere la propria sfera d'influenza sui Comuni di Botricello, Sersale e Marcedusa.

Il pentito Mannolo: «Penso che Pane abbia almeno il Vangelo»

Alla sommità del sodalizio, secondo la ricostruzione investigativa, si attesta la figura di Luigi Pane, detto "Gigi" o "Anatra". Considerato promotore, capo e organizzatore della consorteria, Pane sarebbe custode di una dote 'ndranghetista di vertice: il "Vangelo".

La statura criminale del boss viene tratteggiata con precisione dal collaboratore di giustizia Dante Mannolo nei suoi verbali resi alla Dda: «Penso che Luigi Pane abbia almeno il Vangelo, essendo il capo non può avere una dote inferiore per comandare un paese… essendo Luigi Pane il capo di Belcastro… controlla come territorio Belcastro, Botricello, Sersale e Marcedusa».

La governance della cosca mantiene una rigida impronta familiare. Luigi Pane condivide le scelte operative di maggiore rilievo – compresa la regia della mappa estorsiva e le decisioni strategiche del gruppo – con il padre Rodolfo Pane (nato nel 1939) e con il fratello Salvatore Pane (nato nel 1970).

Accanto al nucleo parentale, l'organizzazione disponeva di quadri territoriali delegati al controllo dei singoli centri.

A Sersale, la gestione della consorteria sarebbe stata affidata alla figura di Vincenzo Raffaele, indicato dalle fonti investigative e dai collaboratori come il "contabile" della zona, chiamato a rispondere direttamente a Luigi Pane.

A Marcedusa, la supervisione operativa avrebbe fatto riferimento a Carlo Mussari (inteso "Carletto") e a un altro uomo non indagato, entrambi comunque subordinati al potere decisionale del boss di Belcastro.

Nello scacchiere economico, un ruolo di raccordo e di gestione dei conti sarebbe stato ricoperto da Valentino Battigaglia, descritto dagli inquirenti come il "ragioniere" e uomo di fiducia del vertice, impiegato per schermare le attività economiche intestate in maniera fittizia.

La diplomazia di ’ndrangheta: dalla pace degli Arena all’asse con Mesoraca

La cosca Pane non ha operato in un isolamento geografico, ma si è strutturata all'interno di una fitta rete di alleanze e riconoscimenti reciproci con i potenti locali di 'ndrangheta del Crotonese e del Catanzarese.

Dalle carte dell’inchiesta emerge il ruolo di Luigi Pane quale perno del gioco di equilibri nella zona pre-silana. In particolare, l'assestamento della consorteria si sarebbe consolidato a seguito della storica pace imposta nel 2006 dai vertici della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. Sul versante montano, il sodalizio si è mosso per anni in posizione di subordinazione o stretto raccordo con Mario Donato Ferrazzo (inteso "Topolino"), storico capo indiscusso del locale di Mesoraca.

Il raggio delle relazioni diplomatiche della cosca Pane spaziava lungo direttrici strategiche.

Innanzitutto il legame con la potente 'ndrina dei Mannolo (appartenente al ceppo dei cosiddetti "pecorari") di San Leonardo di Cutro, poi le interlocuzioni e i confini operativi stabiliti con i Carpino e i Bubbo di Petronà e i contatti con i Coco-Trovato di Marcedusa (con ramificazioni in Lombardia), i Pelle di San Luca e i Mamone di Fabrizia.

Infine gli inquirenti segnalano la capacità di intermediazione con i gruppi criminali di etnia rom di Catanzaro per dirimere frizioni e potenziale uso delle armi sul territorio.

«Voglio fare parte della banda»: la disciplina e il metodo punitivo

L'autorità interna al gruppo veniva garantita da un codice di ferro e da una disciplina che non risparmiava neppure i componenti della cerchia familiare.

Tra gli episodi più emblematici citati nel provvedimento cautelare figura l'azione punitiva consumatasi il 1° gennaio 2023 nei confronti del nipote Domenico Onofrio. L'uomo era stato individuato per aver compiuto trasferte non autorizzate a Sersale e a Napoli per acquistare materiale pirotecnico ("bombe") senza il preventivo assenso dello zio.

Le cimici degli investigatori hanno registrato le fasi del violento pestaggio disciplinare inflitto da Luigi Pane al nipote. Nel corso dell'aggressione, emerge plasticamente il rigido rapporto di subordinazione.

Domenico Onofrio: «Io voglio fare parte della banda!» Luigi Pane: «Se vuoi fare parte della banda devi rispettare le regole!».

Come annotano gli inquirenti nelle carte dell'inchiesta: «L’aggressione ai danni di Domenico Onofrio assumeva, dunque, i connotati di una vera e propria azione punitiva e disciplinare da parte di Luigi Pane... non soltanto per punire Onofrio per le condotte precedentemente tenute, ma per riaffermare, attraverso l’uso della violenza, la gerarchia interna e il potere di disciplina».

Lo stesso rigore veniva applicato nei confronti dei luogotenenti sul territorio. Quando il contabile di Sersale, Vincenzo Raffaele, ha omesso di intervenire tempestivamente per sedare una rissa scoppiata in paese con soggetti provenienti da Zagarise, Luigi Pane lo ha fatto convocare immediatamente a rapporto nella propria abitazione, esigendo che i responsabili venissero condotti al suo cospetto per porgere formali scuse alla comunità locale.

Il sangue e la memoria: la faida nei verbali dei pentiti

L'affermazione dell'egemonia della cosca Pane su Belcastro e sui Comuni limitrofi si è storicamente fatta strada anche attraverso stagioni di sangue, ricostruite nel dettaglio dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia incrociate negli atti dell'indagine Airone. Sono due gli omicidi rispetto ai quali altrettanti pentiti tracciano un legame con la cosca di Belcastro.

Il collaboratore Danilo Monti ha ricostruito il movente dell'omicidio di Giuseppe Lia, uomo di Sersale ritrovato carbonizzato nella sua auto nel 2010, indicando i mandanti e le ragioni di un'eliminazione decretata per violazione delle gerarchie territoriali. Per Monti i mandanti del delitto sarebbero riconducibili ai clan di Belcastro e Mesoraca: «So – dichiara il pentito – che l’omicidio di Pino Lia era dovuto al fatto che lo stesso non voleva prendere ordini da (…) ma riconoscere soltanto la superiorità gerarchica di (…) che comandava "tutta la montagna"». Per questo omicidio non ci sono colpevoli riconosciuti dalla giustizia, dunque le parole del collaboratore di giustizia vanno sottoposto ai dovuti riscontri.

Analogamente, i verbali del collaboratore Luigi Scalese tratteggiano (nel 2006, ndr) retroscena della faida tra le famiglie Bubbo e Carpino, spiegando che l'omicidio di Santo Bubbo sarebbe stato decretato sempre a Belcastro a causa dei continui sconfinamenti dell'allevatore in pascoli che le cosche consideravano “riservati”.

L’inchiesta Airone è un mosaico indiziario che disegna, secondo la Dda di Catanzaro, una consorteria capace di attraversare decenni di dinamiche criminali, mantenendo inalterato il proprio nucleo di comando e imponendo la legge del silenzio e dell'assoggettamento su un intero comprensorio. Mafia con radici antiche ma proiettata anche sulle attività economiche del territorio.