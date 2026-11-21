Una scossa di terremoto è stata registrata alle 22:58 di sabato 21 novembre nella provincia di Vibo Valentia. Le prime stime indicano una magnitudo compresa tra 4.2 e 4.7. In corso gli aggiornamenti sui dati dell'evento
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Una scossa di terremoto ha interessato la provincia di Vibo Valentia nella tarda serata di sabato 21 novembre. Il sisma è stato registrato alle ore 22:58 e, secondo le prime stime disponibili, avrebbe raggiunto una magnitudo compresa tra 4.2 e 4.7.
La scossa alle 22:58
Il terremoto è stato localizzato nell'area del Vibonese. La stima preliminare dell'intensità del fenomeno sismico presenta ancora un intervallo di incertezza: saranno necessari gli ulteriori aggiornamenti delle rilevazioni per stabilire il valore definitivo della magnitudo e gli altri parametri dell'evento.
Al momento non sono disponibili informazioni verificate su eventuali danni a edifici o persone. Restano da accertare anche la profondità dell'ipocentro e l'esatta localizzazione dell'epicentro.
La situazione è in aggiornamento.