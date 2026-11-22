La morte dell'ex capo della Polizia riapre il capitolo più controverso delle stragi di mafia e solleva interrogativi sui rapporti tra apparati, potere e verità giudiziaria. Mentre una frase pronunciata dai familiari di Arnaldo La Barbera torna oggi a inquietare

Gianni De Gennaro, per quarant’anni, è stato uno degli uomini più potenti d’Italia. Eppure, quasi nessuno ha mai saputo cosa pensasse davvero. La sua capacità di tacere veniva vista come grande riservatezza. La sua autorevolezza si esplicava nel comando.

Per una parte del Paese è stato il poliziotto di Falcone, l’architetto dell’antimafia investigativa, quello che l’FBI premiava come un maestro. Per un’altra parte d’Italia è stato l’uomo di Genova, delle notti della Diaz, del potere cresciuto all’ombra dei servizi segreti e degli incarichi di prestigio anche nei colossi dello Stato.

Oggi che è morto, però, nessuno o quasi riesce a vedere lucidamente quel che Gianni De Gennaro è stato effettivamente per l’Italia nell’ultimo mezzo secolo.

Avrebbe dovuto e potuto presentarsi il prossimo 1° dicembre davanti ai magistrati della Procura di Caltanissetta e del Tribunale del Riesame per rispondere dell’accusa di depistaggio nella strage di via D’Amelio, ma ha scelto di porre fine alla sua vita ben prima.

Non ha fatto in tempo a essere interrogato, è vero, ma la sua scelta ha già prodotto decine di processi. Mediatici, ovviamente. Quelli dei garantisti a fasi alterne, che oggi condannano la Procura di Caltanissetta. Quelli dei giustizialisti a ogni costo che continuano ad attaccare De Gennaro anche da morto, immaginando che un suicidio sia un’ammissione di colpevolezza. E poi i giudizi – assai comodi – di gran parte della politica, che si è affannata quasi subito a celebrarlo con la più classica espressione di “servitore dello Stato”. Gli stessi che fino a ieri facevano spallucce e rispondevano con imbarazzato silenzio alle cronache che giungevano dalla Sicilia.

La verità da cui bisogna partire è forse più dolorosa e meno ecumenica di quella che si vorrebbe leggere nel “day after” di un evento così tragico. Chi pensa che De Gennaro sia stato solo un servitore dello Stato, lontano da qualsivoglia contesto di opacità, ambiguità e zone grigie, dovrà rassegnarsi. Chi, come lui, ha ricoperto incarichi di quella complessità e ha dovuto farlo in un’epoca in cui tutto era molto meno “trasparente”, non si è potuto esimere dall’incontrare il “male” e dal farci i conti personalmente.

Gianni De Gennaro era un insieme di cose, ma era soprattutto uno dei pochi ad aver toccato gli abissi più profondi dei sistemi criminali (e non) italiani. Lo ha fatto con la testardaggine propria di chi ha radici calabresi, ma anche con la consapevolezza che a volte occorrono interpretazioni estensive ed elastiche di leggi e regolamenti per ottenere dei risultati tangibili.

E si sa, quando si gestisce un potere enorme, il rischio di una deriva – volontaria o meno – è sempre dietro l’angolo.

La morte non è una confessione

Gianni De Gennaro, dunque, si è suicidato perché “depistatore”? Ovviamente no, e la ragione è semplice: a dispetto di tutto quello che taluni vorrebbero oggi far credere, non vi sono elementi per poter sostenere una tesi simile. Anzi, le prime valutazioni sull’indagine nissena mostravano già crepe concrete nell’impostazione accusatoria.

Fatta questa doverosa premessa, che sgombra il campo da celebrazioni post mortem di circostanza e da facili sentenze, occorre soffermarsi sull’interrogativo che, da ieri mattina, tutti si pongono, nella consapevolezza che non esiste una risposta certa.

Chiaramente, nel calderone delle reazioni, non manca chi sostiene che bisognerebbe indagare a fondo, in quanto sono tanti i casi di persone “suicidate”, in cui tutto veniva fatto passare per gesto volontario, quando invece vi era una mano esterna.

A oggi non c’è alcun elemento che faccia pensare a un’ipotesi del genere. La Procura di Grosseto – ma sui fatti c’è anche l’occhio della Dda di Firenze – ha avviato un’indagine per istigazione al suicidio e il legale di De Gennaro, Franco Coppi, non si è mostrato particolarmente sorpreso da una scelta di questo tipo.

I biglietti lasciati ai familiari e le prime ricostruzioni, inoltre, sembrano confermare che si sia trattato di una scelta consapevole da parte dell’ex capo della Polizia.

Le ipotesi e il limite di ciò che sappiamo

Sulle ragioni del gesto, in assenza di spiegazioni pubbliche, ogni ricostruzione resta mera ipotesi. Va rammentato, inoltre, che un gesto del genere raramente ha una sola causa.

C’è chi lo mette in relazione con il peso dell’indagine di Caltanissetta e con la fortissima esposizione mediatica, che aveva scalfito l’immagine di uomo dello Stato integerrimo attraverso mezze frasi, allusioni, intercettazioni. C’è chi, al contrario, osserva che uno come De Gennaro, abituato per una vita intera a lavorare su fronti caldissimi, certe pressioni era in grado di fronteggiarle, e che gli elementi emersi, ritenuti dal gip insufficienti sotto il profilo della gravità indiziaria, non bastassero a spiegare una scelta simile.

Chi lo conosceva bene lo descrive schivo e riservato, ma tutt’altro che arrendevole: un uomo che avrebbe combattuto fino all’ultimo grado di giudizio per difendere la sua onorabilità.

C’è infine chi sostiene che l’inchiesta toccasse nodi veri e che da lì sia nato il timore di ciò che le indagini avrebbero potuto portare alla luce. È la lettura più “colpevolista”, e anche quella meno sostenuta da elementi concreti.

Nessuna di queste ipotesi è dimostrabile, né può trasformarsi in verità: tanto sulla persona, quanto sull’inchiesta.

Quando il processo mediatico anticipa quello giudiziario

Di certo c’è che la vicenda che ha riguardato l’ex capo della Polizia di Stato non fa altro che confermare quanto complesso sia il circuito mediatico-giudiziario. Il fuoco incrociato aperto contro De Gennaro, a dispetto di qualsiasi norma che dovrebbe regolare le fasi preliminari dei processi penali, è stato particolarmente intenso.

Da subito sono emersi frammenti di provvedimenti, intercettazioni e interpretazioni, anche su temi che non avevano alcuna attinenza diretta con i fatti per i quali sta procedendo la Procura di Caltanissetta. Ciò a riprova che l’indagine su De Gennaro era partita in modo del tutto legittimo, per trasformarsi in un processo mediatico in cui la solita folta schiera di tifosi ha sentenziato molto prima della magistratura.

Il caso De Gennaro, come ha ben rimarcato il direttore Franco Laratta nel suo editoriale di ieri, ricorda da vicino la vicenda di Raul Gardini, ma anche quella di Loris D’Ambrosio, consigliere dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, morto a causa di un infarto dopo le terribili tensioni vissute – guarda caso – sempre in relazione alle stragi di mafia del 1992-1993.

E c’è un aspetto della storia di D’Ambrosio che va ripreso proprio oggi, alla luce della morte di De Gennaro. Nella lettera a Napolitano del 18 giugno 2012, D’Ambrosio parlava esplicitamente delle difficoltà di coordinamento tra gli uffici giudiziari impegnati nelle indagini sulle stragi. Denunciava interpretazioni divergenti, contrasti aspri e il rischio che gli interventi volti a coordinare le indagini potessero essere letti come tentativi di favorire una determinata ricostruzione della trattativa Stato-mafia.

Non era l’uomo della strada a scrivere tutto questo, ma un consigliere del Quirinale.

Ecco perché la vicenda non nasce certo dalla sola iscrizione di De Gennaro nel registro degli indagati da parte della Procura della Repubblica di Caltanissetta, ma affonda le radici in un contesto particolarmente aggrovigliato, in cui l’unica grande assente è stata la verità.

Via D’Amelio, La Barbera e il mistero dei documenti

Vale la pena ricordare, anche se in maniera succinta, come i dubbi degli inquirenti nisseni riguardino alcuni documenti in possesso della famiglia di Arnaldo La Barbera, ex funzionario di polizia morto nel 2002 e considerato il protagonista del depistaggio sulla strage di via D’Amelio. Non vi è una sentenza a suo carico che lo accerti, ma quelle riguardanti le stragi del 1992 lo considerano responsabile delle false dichiarazioni rese da Vincenzo Scarantino, il falso collaboratore di giustizia che, con le sue propalazioni, diede la stura al più assurdo depistaggio della storia giudiziaria italiana.

Dal materiale probatorio emerso in questi giorni, inoltre, pare che la moglie di La Barbera avesse preteso da De Gennaro l’assunzione della figlia nell’intelligence italiana. Assunzione che in effetti vi fu, ma che, secondo questa lettura, sarebbe legata a un debito di riconoscenza maturato per il G8 di Genova – dove La Barbera fu chiamato a intervenire – più che ai fatti di Palermo.

La Procura di Caltanissetta, tuttavia, è convinta che De Gennaro stesse monitorando il processo per depistaggio che vedeva imputati i poliziotti Bo, Mattei e Ribaudo, «temendo che dalla vicenda potessero scaturire danni per la sua posizione», in un momento nel quale non erano ancora note le dichiarazioni di Giuseppe Venaruzzo, padre di un’amica di Serena La Barbera, figlia di Arnaldo, il quale si recò dai magistrati a dichiarare quanto era a sua conoscenza.

Ma l’aspetto più controverso dell’inchiesta riguarda la gestione del collaboratore di giustizia Salvatore Contorno. Secondo la Procura, De Gennaro avrebbe nascosto e distrutto dei documenti che potevano riguardare tanto l’arresto quanto la “gestione” di Totuccio Contorno. Materiale ritenuto “compromettente” e la cui distruzione sarebbe comprovata da un’intercettazione dello stesso ex capo della Polizia con la sua collaboratrice Donatella Peruzzi, nella quale De Gennaro afferma di avere una copia cartacea, di averla letta e poi di averle dato fuoco.

Secondo i magistrati, De Gennaro e i suoi erano molto preoccupati per la convocazione di Contorno a Roma, al punto che uno degli uomini del suo entourage avrebbe incontrato il pentito per accertarsi che rimanesse in silenzio.

Non sfugge che l’arresto di Contorno risalga al 1989, anno nel quale si registrarono a Palermo le cosiddette “lettere del Corvo”, nelle quali si accusavano Giovanni Falcone e Gianni De Gennaro di aver favorito il ritorno in Sicilia del pentito, trasformandolo in un killer di Stato allo scopo di eliminare altri appartenenti a Cosa nostra. Va detto, però, che l’autore di tali lettere è a oggi sconosciuto.

Le accuse della Procura non hanno però convinto il gip, che non ha ravvisato una gravità indiziaria tale da giustificare una misura cautelare nei confronti di De Gennaro. Il giudice non nega che vi siano stati tentativi di occultare i contatti con Contorno: scrive che «alla luce delle attuali conoscenze, deve infatti ritenersi che proprio negli anni ’80-’90 va ricercata la ragione della profonda inquietudine di De Gennaro e delle condotte con cui ha tentato di celare ogni possibile prova di contatto tra lui e l’ex collaboratore di giustizia». In altre parole, ne colloca il movente lontano dai fatti di via D’Amelio. E aggiunge che resta «insuperabile il vuoto conoscitivo che deriva proprio dal non aver ancora eseguito il sequestro dell’integralità della documentazione detenuta dagli indagati». Una valutazione, quindi, allo stato degli atti che non si traduce in un’assoluzione, ma nemmeno in una conferma dell’impianto accusatorio.

Le altre piste: famiglia, fughe di notizie e microspie

Forse, però, per comprendere a pieno il clima che circondava l’ex capo della Polizia nei giorni immediatamente precedenti al suicidio, occorre spostarsi oltre l’alveo della strage di via D’Amelio e giungere sino ad altri due filoni, molto distanti da essa per tempistiche e contesto.

Il primo è quello riguardante il fratello Andrea. Secondo quanto emerso dalle indagini della Procura, nel 2023 De Gennaro si sarebbe mosso per aiutare il fratello a diventare comandante generale della Guardia di Finanza, promettendo di parlare con Gianni Letta per porre rimedio a una situazione che si stava complicando.

Il secondo riguarda la fuga di notizie del 20 marzo 1994, quando sul quotidiano la Repubblica venne pubblicato un articolo a firma di Attilio Bolzoni e Giuseppe D’Avanzo nel quale si rivelavano i verbali segreti con le dichiarazioni del pentito Salvatore Cancemi, il quale accusava Marcello Dell’Utri di essere emissario di Berlusconi presso Totò Riina. Una notizia che bruciò l’intera indagine e la cui fonte fu individuata, solo a distanza di 30 anni, da Ilda Boccassini, ex magistrato e titolare di quell’inchiesta: era proprio De Gennaro. Boccassini lo ha dichiarato ai magistrati di Caltanissetta, davanti ai quali De Gennaro negò con forza qualsiasi coinvolgimento. Quanto riferito dalla Boccassini ha trovato però recente conferma nello stesso Attilio Bolzoni, coautore dell’articolo, che ha rivelato di aver ricevuto quei verbali proprio da De Gennaro.

In tutto questo quadro, così complesso, non può passare sottotraccia un altro capitolo, ossia quello delle intercettazioni al Centro Studi Americani, dove De Gennaro aveva il suo ufficio. Gli investigatori ipotizzano che fosse stato informato della presenza di microspie e che avesse per questo modificato radicalmente le proprie abitudini comunicative, tornando all’utilizzo della carta e prendendo maggiori precauzioni.

Ecco perché la vicenda di De Gennaro smette di essere soltanto sua e inizia a riguardare gli apparati dello Stato, i rapporti tra magistratura e intelligence, la tenuta stessa del segreto investigativo.

La guerra silenziosa dentro gli apparati dello Stato

C’è chi afferma che il gesto di De Gennaro sia stato un messaggio molto chiaro rivolto a più destinatari. Non sappiamo se ciò sia vero e non abbiamo alcun elemento per sostenerlo, così come non sappiamo se sia in corso uno scontro sotterraneo tra pezzi dello Stato.

Quel che sappiamo, purtroppo, è che l’epoca delle stragi di mafia ha segnato l’inizio di terribili conflitti istituzionali, depistaggi accertati e verità ancora incomplete. E ogni volta che un nuovo tassello di quella storia sta per emergere, il problema non è più soltanto di chi finisce sotto indagine, ma anche di chi, per decenni, ha custodito informazioni riservatissime.

Da qui emerge un interrogativo di fondo che attraversa gli ultimi trent’anni del Paese e s’incrocia con l’attività di De Gennaro: siamo davvero certi che le vicende che stanno tornando alla luce attorno alla stagione delle stragi siano soltanto il frutto di nuove indagini giudiziarie? Oppure qualcuno, strumentalizzando una legittima attività investigativa, sta mettendo uno zampino decisivo per far riaffiorare vecchi conflitti tra gruppi di potere, apparati e centri decisionali che per decenni hanno convissuto, collaborato o si sono ostacolati a vicenda?

Non sarebbe certo una novità per un Paese ormai abituato a convivere con una realtà che si rivela assai più complessa di quella narrata nelle versioni ufficiali.

Stragi di mafia, trattativa Stato-mafia, depistaggi di Stato, rapporti tra servizi e forze di polizia: tutto dimostra plasticamente quanto possa essere difficile arrivare alla verità quando sono coinvolti pezzi delle istituzioni.

Possiamo parlare di un regolamento di conti? Non ne abbiamo le prove. Ma abbiamo il diritto (e anche, e forse soprattutto, il dovere) di domandarci se ci sia ancora qualcuno che stia brigando affinché restino nell’ombra informazioni vitali per arrivare alla verità.

«Uscirà il delirio»: il rischio di un’altra verità mancata

Sotto questo profilo, sarà importante capire quanto si riveleranno profetiche le parole della moglie e della figlia di Arnaldo La Barbera che, parlando tra loro e riferendosi a Gianni De Gennaro, affermavano che «uscirà il delirio una volta che non ci sarà più».

Ecco, oggi l’ex capo della Polizia non c’è più. Dovremo davvero attenderci un “delirio”? Il punto è che la morte di Gianni De Gennaro porta con sé un rischio altissimo: che, per l’ennesima volta, la storia delle stragi diventi un terreno di scontro tra poteri, anziché oggetto di un percorso autentico di ricerca della verità. Quella che l’Italia attende ormai da più di 30 anni e che sembra arricchirsi, una volta di più, di nuovi misteri destinati a rimanere irrisolti.