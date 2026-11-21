La Procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio dopo la morte di Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, trovato senza vita nella sua abitazione di campagna in Maremma, nei pressi di Magliano. L'uomo sarebbe morto a seguito di un colpo di pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia scientifica e i militari del Ris, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

De Gennaro si trovava da solo nell'abitazione. A far scattare l'allarme sono stati i familiari, preoccupati perché non avevano sue notizie dalla sera precedente. A segnalare il decesso al 118 sono stati i carabinieri, con una telefonata alle 9.38. L'arma da cui sarebbe partito il colpo mortale è stata trovata vicino al corpo.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore dell'ex capo della Polizia. Tra gli accertamenti in corso, l'audizione del personale di un albergo-ristorante situato a circa 300 metri dall'abitazione, dove De Gennaro era solito andare a cena e che in questo periodo risulta chiuso. Al vaglio anche la presenza di eventuali telecamere nella zona, che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire gli spostamenti dell'uomo e l'eventuale presenza di altre persone.

L'abitazione era stata perquisita nei giorni scorsi dai carabinieri del Ros nell'ambito dell'indagine della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio. L'attività rientrava nel quadro delle altre perquisizioni disposte dai magistrati nisseni. De Gennaro raggiungeva frequentemente la casa nella campagna maremmana insieme ai familiari.

Proprio la vicenda giudiziaria è al centro delle dichiarazioni dei suoi legali. L'avvocato Francesco Bertorotta, che assisteva l'ex capo della Polizia insieme al professor Franco Coppi, ha commentato la notizia con parole di forte dolore: «Sono sconvolto, distrutto. Queste però possono essere le conseguenze di accuse infamanti gettate in pasto all'opinione pubblica. Conoscevo Gianni De Gennaro da 15 anni. Prima di un rapporto professionale tra noi c'era una intensa amicizia. In questo momento non sono lucido e non riesco a esprimere quel che vorrei».

Il professor Franco Coppi si è detto «addolorato» per quanto accaduto, ma anche non sorpreso: «Sono addolorato per quanto accaduto ma conoscendo la persona, conoscendo Gianni De Gennaro, non sono stupito. Contro una accusa che mette in discussione tutto il suo percorso professionale la sua è stata una scelta coerente».

Il penalista ha inoltre riferito di aver incontrato De Gennaro proprio il giorno precedente alla morte: «Ieri abbiamo trascorso l'intera mattinata insieme per parlare della sua vicenda giudiziaria e ci eravamo dati appuntamento ad oggi per proseguire la discussione sulla sua difesa».