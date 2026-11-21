Da Gabriele Cagliari a Raul Gardini, da Sergio Moroni a Loris D’Ambrosio: una riflessione sulle morti che hanno segnato le grandi inchieste italiane. Senza confondere le storie né trasformare un’accusa in una condanna, resta una domanda: abbiamo imparato qualcosa?

Un telefono che squilla a vuoto. I familiari che chiamano, richiamano, poi danno l’allarme. Questa mattina Gianni De Gennaro è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna in Toscana. Secondo le prime notizie, si sarebbe tolto la vita. Aveva 78 anni, era nato a Reggio Calabria e per quasi mezzo secolo ha attraversato i vertici dello Stato: capo della Polizia, direttore del Dis, sottosegretario con delega ai Servizi nel governo Monti, presidente di Leonardo.

Scrivo queste righe con un’inquietudine difficile da ignorare. Perché questa storia, in Italia, l’abbiamo già vista. E forse non abbiamo imparato abbastanza.

Lunedì era emerso che la Procura di Caltanissetta lo indagava per depistaggio nell’inchiesta sulla strage di via D’Amelio, quella in cui morirono Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Pochi giorni prima i carabinieri del Ros avevano effettuato perquisizioni. I magistrati avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma il gip aveva respinto la richiesta. La Procura aveva presentato appello al Riesame. L’udienza era fissata per il primo dicembre.

Le accuse erano pesanti: secondo i pm, De Gennaro avrebbe contribuito a impedire al collaboratore di giustizia Salvatore Contorno di rendere dichiarazioni ai magistrati e avrebbe avuto un ruolo nell’occultamento di documenti. Accuse che non hanno avuto il tempo di essere verificate in un processo. Ora non ci sarà più un processo nei suoi confronti. Ma restano le domande e, soprattutto, il dovere di cercare la verità.

Il Corriere della Sera riferisce che De Gennaro era sconvolto per quell’inchiesta. Alfredo Mantovano, che aveva lavorato a lungo con lui, ha espresso a sua volta profondo dolore, ricordandone il senso delle istituzioni.

Chi ha qualche anno sulle spalle, stamattina, ha sentito un’eco precisa. Milano, luglio 1993. Gabriele Cagliari, presidente dell’Eni, si toglie la vita nel carcere di San Vittore dopo 134 giorni di custodia cautelare. Tre giorni dopo, il 23 luglio, Raul Gardini viene trovato morto nella sua casa di piazza Belgioioso. Temendo l’arresto per la vicenda Enimont, si era tolto la vita. Dieci mesi prima era morto Sergio Moroni, deputato socialista, raggiunto da due avvisi di garanzia. Prima di morire aveva scritto al presidente della Camera, Giorgio Napolitano, denunciando il rischio che un avviso di garanzia diventasse una condanna anticipata.

Erano colpevoli? La risposta onesta è che non lo sappiamo. Nessuno di loro è arrivato a una sentenza definitiva. E nessuno può essere dichiarato colpevole sulla base di un’accusa. Ma resta un vuoto enorme: quello di una verità giudiziaria che non è mai arrivata. Un vuoto che pesa sulle famiglie e su un Paese che ancora aspetta risposte.

C’è anche la storia di Loris D’Ambrosio, magistrato e consigliere giuridico di Napolitano al Quirinale. Non era indagato. Le sue telefonate con Nicola Mancino, intercettate nell’inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, erano finite sui giornali, alimentando sospetti e polemiche sulla sua lealtà istituzionale. Il 26 luglio 2012 morì improvvisamente a Roma, a 65 anni, per un infarto. Aveva problemi cardiaci da tempo. Napolitano parlò di «atroce rammarico» per una campagna di insinuazioni che definì violenta e irresponsabile. Due anni dopo, davanti ai giudici di Palermo, ricordò il suo collaboratore come un uomo «ferito a morte». Non possiamo stabilire alcun rapporto tra quelle polemiche e la sua morte. Ma non possiamo neppure ignorare il clima nel quale si consumò quella vicenda.

Poi ci sono altri casi, diversi tra loro, che continuano a interrogare il Paese. Sergio Castellari, dirigente delle Partecipazioni statali, fu trovato morto a Sacrofano nel febbraio 1993, nel pieno della vicenda Enimont. Michele Sindona morì in carcere nel 1986, avvelenato con il cianuro dopo la condanna all’ergastolo per l’omicidio Ambrosoli. Roberto Calvi fu trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri a Londra nel 1982: anni dopo la magistratura italiana riconobbe che era stato assassinato, senza però individuare i responsabili. E David Rossi, il dirigente del Monte dei Paschi morto a Siena nel 2013: dopo le prime archiviazioni per suicidio, la nuova commissione parlamentare ha escluso questa ipotesi e sono state avviate indagini per omicidio.

Storie che non vanno confuse, né messe tutte sullo stesso piano. Ma che raccontano quanto sia difficile, in questo Paese, arrivare fino in fondo quando entrano in gioco potere, denaro, istituzioni e segreti.

C’è una cosa che dobbiamo ricordare: un’inchiesta, da sola, non spiega una morte. Il suicidio è una realtà complessa, che non può essere ricondotta a una sola causa. Ma per chi ha vissuto una vita ai vertici del potere, un’accusa può diventare un peso enorme. Il proprio nome accostato a una strage, una perquisizione, i sospetti, l’esposizione pubblica. Sono passaggi che possono segnare profondamente una persona. Non sappiamo cosa sia accaduto nell’animo di De Gennaro. E sarebbe irresponsabile pretendere di saperlo.

In tutto questo, l’informazione ha una responsabilità. Raccontare le inchieste senza sconti, anche quando riguardano gli uomini più potenti del Paese, è un dovere. Ma c’è una regola che non si deve dimenticare: un indagato non è un colpevole. E una richiesta della Procura non è una condanna.

Nel 1993 questa distinzione fu troppe volte travolta. Non vorrei che stessimo tornando a dimenticarla.

E poi ci sono le verità che rischiano di andarsene con chi muore. Gardini avrebbe dovuto raccontare ai magistrati quello che sapeva sulla vicenda Enimont. De Gennaro aveva attraversato decenni di storia italiana, dai rapporti con Falcone alla lotta alla mafia, fino ai vertici dei Servizi. Non sapremo mai che cosa avrebbe potuto raccontare davanti ai magistrati. La sua morte interrompe la possibilità di ascoltare direttamente la sua versione. Ma non cancella il dovere di accertare le responsabilità degli altri e di continuare a cercare la verità sulla strage di via D’Amelio.

Oggi, prima di ogni altra cosa, serve rispetto. Per un uomo che non c’è più e per la sua famiglia. Per la famiglia Borsellino, che da una vita cerca la verità. Per i magistrati che indagano e che non devono diventare bersagli. E per i cittadini, ai quali dobbiamo i fatti, non le sentenze anticipate.

Il rispetto non significa rinunciare alle domande. Non significa fermare le inchieste, né dimenticare le responsabilità. Significa soltanto non trasformare un’accusa in una condanna e non confondere il dolore con il giudizio.

Sono passati trentatré anni dal 1993. Cambiano i protagonisti, cambiano le inchieste, ma il problema resta.

E allora la domanda è sempre la stessa: abbiamo davvero imparato qualcosa?