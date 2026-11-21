Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, Gianni De Gennaro – coinvolto nell’inchiesta sui presunti depistati nelle indagini sulle stragi di mafia e morto suicida questa mattina – è stato per quasi mezzo secolo uno dei protagonisti degli apparati di sicurezza e delle istituzioni italiane. Entrato in Polizia nel 1973, ha attraversato alcune delle stagioni più delicate della storia repubblicana: dalla lotta a Cosa nostra alla guida della Polizia di Stato, fino ai vertici dell'intelligence e alla presidenza di grandi gruppi industriali.

Il suo percorso investigativo si è intrecciato per undici anni con quello di Giovanni Falcone, con il quale ha collaborato nelle indagini internazionali contro la mafia. Nel 1984 si è occupato dell'estradizione dal Brasile di Tommaso Buscetta, uno dei passaggi più importanti nella ricostruzione dei rapporti e degli assetti di Cosa nostra. Alla fine del 1991 è diventato vicedirettore della Direzione investigativa antimafia, assumendone la guida nel 1993.

Nel 2000, durante il governo Amato, è stato nominato capo della Polizia, incarico mantenuto fino al 2007. Sono gli anni segnati anche dal G8 di Genova del 2001 e dall'irruzione delle forze dell'ordine nella scuola Diaz. Per quella vicenda De Gennaro è stato coinvolto in un procedimento relativo all'istigazione alla falsa testimonianza dell'allora questore Francesco Colucci: il processo si è concluso in Cassazione con l'assoluzione perché il fatto non sussiste.

Conclusa l'esperienza alla guida della Polizia, De Gennaro ha continuato a occupare posizioni di primo piano. Dal 2008 al 2012 è stato direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis), mentre tra il 2012 e il 2013 ha ricoperto l'incarico di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega ai servizi di informazione e sicurezza.

Nel luglio 2013 è arrivata la nomina alla presidenza di Finmeccanica, diventata poi Leonardo, ruolo mantenuto fino al 2020. Tra il 2020 e il 2022 ha presieduto la Banca Popolare di Bari. Nel 2022 Webuild lo ha scelto come presidente di Eurolink, il general contractor incaricato della progettazione e della costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina. Dal 2013 è inoltre alla guida del Centro studi americani.

Nel suo percorso figurano anche riconoscimenti internazionali: nel 2006 l'Fbi gli ha conferito la Medal of Meritorious Achievement, attribuita per la prima volta a uno straniero, per il ruolo svolto nell'operazione Pizza Connection, l'indagine sui collegamenti tra Cosa nostra americana e quella siciliana.