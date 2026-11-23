Dopo gli abbandoni parlamentari verso la Lega e Sud Chiama Nord, emergono nuove tensioni nel partito calabrese. Talerico contesta apertamente il governatore, mentre fonti politiche riferiscono di un malcontento più esteso e di possibili nuovi passaggi. Sullo sfondo, l'ipotesi di uno scioglimento delle Camere nel marzo 2027 accelera il confronto sulle candidature

Forza Italia perde pezzi a Roma e deve fare i conti con il malcontento che attraversa la sua organizzazione calabrese. Roberto Occhiuto, presidente della Regione e vicesegretario nazionale degli azzurri, si trova al centro di contestazioni che investono il metodo di gestione del partito, la distribuzione delle responsabilità e il rapporto con i territori. Una situazione che assume un significato particolare mentre Antonio Tajani affronta gli abbandoni parlamentari e nei corridoi della politica nazionale continua a circolare l'ipotesi di uno scioglimento anticipato delle Camere nel marzo 2027.

Il quadro presenta due livelli distinti. Il primo è pubblico, documentato dalle prese di posizione di Antonello Talerico, componente della segreteria regionale di Forza Italia ed ex consigliere regionale, che da settimane contesta decisioni e priorità del governatore. Il secondo riguarda le indiscrezioni su un malcontento più esteso, che secondo informazioni raccolte dalla redazione coinvolgerebbe anche altri ambienti azzurri calabresi. Un dissenso che non si è ancora tradotto in una contestazione collettiva e del quale restano da verificare consistenza, protagonisti ed eventuali conseguenze organizzative.

Il punto politicamente rilevante è che le difficoltà di Forza Italia non si esauriscono nella fuga dei parlamentari campani. In Calabria il confronto riguarda direttamente il modello di leadership costruito attorno a Occhiuto e la possibilità che all'interno del partito convivano posizioni differenti rispetto alle scelte del governatore. La prospettiva di elezioni anticipate potrebbe rendere più urgente una discussione che investe anche la futura rappresentanza parlamentare.

Occhiuto e il dissenso calabrese, Talerico porta lo scontro dentro Forza Italia

Antonello Talerico è il protagonista più visibile della contestazione interna. Le sue critiche hanno progressivamente superato il terreno delle divergenze amministrative per investire il rapporto tra la guida della Regione e l'organizzazione politica azzurra. L'ex consigliere regionale ha contestato la distribuzione degli incarichi, il peso riconosciuto alla Calabria centrale e il metodo con cui vengono assunte alcune decisioni.

La questione è emersa con particolare evidenza dopo le dichiarazioni di Occhiuto sulla capacità della classe dirigente catanzarese di valorizzare i risultati dell'amministrazione regionale. Talerico ha replicato sostenendo che l'area centrale della Calabria, comprendente Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, non avrebbe ottenuto un riconoscimento politico proporzionato al proprio contributo elettorale.

La critica non riguarda soltanto gli incarichi, ma il principio stesso della partecipazione alle decisioni. Secondo Talerico, il governatore rivendicherebbe a livello nazionale i valori del pluralismo liberale senza applicare un metodo altrettanto aperto nella gestione politica regionale. Una contestazione che investe direttamente Occhiuto e che pone una questione di rappresentanza all'interno del partito.

Il confronto è proseguito anche sul terreno amministrativo. Talerico ha contestato il progetto regionale sulle abitazioni gratuite destinate a favorire il ripopolamento dei borghi, le politiche sanitarie e alcune scelte riguardanti la distribuzione delle risorse. Ha inoltre criticato la lettura offerta dal governatore dei dati economici della Banca d'Italia, sostenendo che la crescita registrata in Calabria dipenderebbe soprattutto da fattori non direttamente riconducibili alle politiche regionali.

L'ultimo intervento, datato 20 novembre, riguarda la riorganizzazione dei laboratori privati accreditati. Dopo due ordinanze cautelari del Tar Calabria che hanno sospeso gli effetti di una deliberazione regionale nei confronti dei ricorrenti, Talerico ha contestato tempi e modalità della decisione, chiedendo una revisione del provvedimento. La controversia è ancora nella fase cautelare, ma la presa di posizione conferma la continuità del confronto politico.

Occhiuto viene dunque contestato da un dirigente del suo stesso partito su questioni che toccano sanità, economia, organizzazione e governo del territorio. È una circostanza significativa, soprattutto perché Talerico ha manifestato l'intenzione di rimanere in Forza Italia e di proseguire la propria battaglia politica dall'interno.

Accanto a questo dissenso pubblico, le informazioni riferite alla redazione indicano l'esistenza di ulteriori insofferenze negli ambienti azzurri calabresi e di interlocuzioni che potrebbero preludere a nuovi riposizionamenti. Si tratta, al momento, di indicazioni non accompagnate da annunci ufficiali. Non è quindi possibile stabilire quanti esponenti siano coinvolti, quali decisioni abbiano assunto e se eventuali cambiamenti si tradurranno in abbandoni del partito.

Il nodo politico resta il rapporto tra la leadership regionale e Antonio Tajani. Talerico ha intensificato il confronto con l'area nazionale vicina al segretario, mentre il dibattito sulle candidature e sull'autonomia delle strutture territoriali potrebbe diventare più rilevante qualora si aprisse una fase elettorale anticipata.

Gli azzurri lasciano il partito, la Lega accoglie i fuoriusciti e Tajani affronta le tensioni nazionali

La vicenda calabrese si inserisce in un momento delicato per Forza Italia. In Campania, nel giro di pochi giorni, quattro parlamentari hanno lasciato il partito, scegliendo destinazioni politiche differenti. Francesco Silvestro e Giuseppe Pino Bicchielli hanno aderito alla Lega di Matteo Salvini, mentre Raffaele De Rosa è passato a Sud Chiama Nord, il movimento di Cateno De Luca. Anche Annarita Patriarca ha abbandonato gli azzurri.

Non si tratta di un unico movimento organizzato, ma di decisioni individuali maturate in un contesto segnato da tensioni congressuali e contrasti sulla gestione territoriale. Il risultato è comunque una riduzione della rappresentanza parlamentare di Forza Italia, accompagnata da interrogativi sulla capacità della segreteria nazionale di mantenere un rapporto stabile con i propri eletti.

Particolarmente significative le dichiarazioni di De Rosa, che in un'intervista al Foglio del 19 novembre ha descritto Forza Italia come una struttura piramidale e chiusa, lamentando la mancanza di opportunità politiche. Il senatore ha inoltre parlato dell'esistenza di un malumore parlamentare che potrebbe produrre ulteriori sviluppi. Si tratta di valutazioni personali, ma provenienti da un esponente che ha appena lasciato il partito e che conosce direttamente le sue dinamiche interne.

Il passaggio di Silvestro e Bicchielli alla Lega assume invece una rilevanza nei rapporti tra gli alleati del centrodestra. Salvini accoglie parlamentari provenienti da Forza Italia mentre Tajani cerca di consolidare il partito attraverso la stagione congressuale. Una competizione interna alla coalizione che non comporta necessariamente una crisi di governo, ma modifica gli equilibri tra le forze della maggioranza.

La questione per Tajani è duplice: contenere gli abbandoni e garantire che le divergenze territoriali non si trasformino in nuove rotture. La situazione calabrese non presenta, allo stato, le stesse caratteristiche della Campania. Non risultano infatti annunci di passaggi parlamentari direttamente riconducibili alle tensioni con Occhiuto. Tuttavia, il confronto sul metodo di gestione del partito e sulla rappresentanza delle diverse componenti rende necessario distinguere la forza elettorale del governatore dal grado di consenso interno alle sue scelte organizzative.

Marzo 2027, il voto anticipato e la partita per le candidature

A rendere ancora più rilevante il confronto è il calendario politico nazionale. Marzo 2027 continua a essere indicato nelle ricostruzioni giornalistiche come una possibile finestra per la conclusione anticipata della legislatura, con elezioni politiche nella successiva primavera. L'ipotesi è stata collegata alla possibilità che Giorgia Meloni valuti le dimissioni dopo gli appuntamenti europei di marzo, aprendo una nuova fase istituzionale.

Non esiste, tuttavia, alcuna decisione ufficiale sullo scioglimento delle Camere. La prerogativa appartiene al presidente della Repubblica, dopo aver sentito i presidenti dei due rami del Parlamento. Nella maggioranza sono emerse posizioni differenti sulla convenienza di anticipare il voto rispetto alla scadenza naturale dell'ottobre 2027.

La distinzione è sostanziale, ma non riduce l'interesse politico delle indiscrezioni. Se la legislatura dovesse concludersi in anticipo, Forza Italia avrebbe tempi più stretti per definire le candidature parlamentari e ricomporre le tensioni territoriali. La selezione dei candidati diventerebbe il passaggio attraverso il quale misurare il peso dei dirigenti nazionali, dei presidenti di Regione e delle diverse componenti locali.

Per Occhiuto la questione assumerebbe un significato particolare. Il governatore dispone di una posizione istituzionale consolidata e di un ruolo nazionale nel partito, ma le contestazioni emerse in Calabria pongono il tema di quanto spazio venga riconosciuto a dirigenti che non condividono alcune sue scelte. Per Tajani, invece, la priorità organizzativa sarebbe tenere insieme le diverse articolazioni territoriali evitando ulteriori fuoriuscite.

La possibilità di nuovi riposizionamenti azzurri in Calabria, riferita da fonti politiche, deve ancora trovare riscontri pubblici. Non è accertato che siano già stati definiti passaggi verso altre formazioni, né che esista una componente organizzata pronta a contrapporsi alla leadership regionale. Ma le critiche documentate di Talerico e le tensioni nazionali rendono il tema della coesione interna una questione politica concreta.

La difficoltà per Occhiuto non consiste oggi nella perdita dimostrata del controllo del partito calabrese, bensì nella necessità di rispondere a contestazioni che mettono in discussione il suo metodo di gestione. Un problema che potrebbe diventare più rilevante nel momento in cui le decisioni sulle candidature imponessero di definire il peso effettivo delle diverse componenti.

Forza Italia si trova così davanti a due questioni parallele: recuperare stabilità nei territori dove ha già perso parlamentari e chiarire gli equilibri nelle regioni dove il dissenso si manifesta ancora prevalentemente all'interno dell'organizzazione.

In Calabria il confronto ha un protagonista istituzionale preciso, Roberto Occhiuto, e una voce critica pubblicamente riconoscibile, Antonello Talerico. Sullo sfondo rimangono le indiscrezioni su ulteriori malumori, il ruolo della segreteria nazionale e l'eventualità di un'accelerazione elettorale.

La partita non riguarda soltanto chi guiderà Forza Italia nei prossimi mesi, ma chi avrà voce quando sarà il momento di scegliere i candidati al Parlamento. Ed è su quel terreno che le tensioni oggi emerse in Calabria potranno trovare una verifica politica concreta.