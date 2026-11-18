Le temperature sono ancora dolcemente primaverili, ma la corsa verso Natale ha già le ali ai piedi. Il tempo di rimettere in scatola le decorazioni di Halloween ed è già stagione di pandori e, per i Comuni, di telefonate per chiudere il concertone

Sullo Stretto si balla il rock

A Reggio Calabria, l’amministrazione guidata da Francesco Cannizzaro punta dritto su Gianna Nannini che era anche tra i nomi che circolavano per il Capodanno di Cosenza. La rocker senese ha da poco pubblicato Giannagold, una raccolta che ripercorre mezzo secolo di carriera. Ventinove brani, quattro inediti e dieci classici riletti in chiave orchestrale. La raccolta precede il tour nei palasport, al via a marzo 2027.

A legare il nuovo progetto alla Calabria è Meraviglioso errore, il singolo uscito ad agosto e scritto con Brunori Sas e Antonio Dimartino. La collaborazione è nata da una visita di Nannini a Brunori in Calabria. Il viaggio per scrivere una canzone c’è già stato. Per quello di San Silvestro, destinazione Reggio, manca ancora l’annuncio ufficiale.

Corigliano Rossano scommette su Gazzelle

Più a nord, sullo Ionio, per il Capodanno di Corigliano-Rossano pare che si stia chiudendo il cerchio su Gazzelle. Il cantautore romano è tornato con due brani nuovi di zecca. Prima Livia, pubblicata a sorpresa, poi Ogni volta che sei qui, la ballata uscita il 13 novembre. Entrambe precedono il ritorno nei palasport, previsto ad aprile.

C’è anche un incrocio curioso nel gioco dei nomi di San Silvestro. Gazzelle e Gianna Nannini, accostati a due piazze diverse della Calabria, si sono già incontrati in studio proprio come per Brunori. Il cantautore ha scritto con la rocker senese e Nardelli Ricominciassimo, uno degli inediti di Giannagold.

Cosenza punta su vecchie glorie e...

Cosenza, intanto, non se ne sta con le mani in mano, ma deve fare i conti con quello che vorrebbe fare e con quello che può fare. Si ragiona al momento su una disponibilità di 350mila euro, ma Caruso spera nei 200mila euro chiesti alla Regione per centrare un doppio colpo. L’obiettivo è regalare alla città un live memorabile per il suo ultimo Capodanno da sindaco prima delle elezioni del prossimo anno che potrebbero confermare o ribaltare la sua poltrona.

Da anni il primo cittadino culla il sogno di portare sul palco i Pooh, ma per non scontentare i più giovani ha chiesto una doppietta per non deludere il target più giovane. Per gli agée era circolato anche il nome di Gianni Morandi, ma a quanto pare il cantante non amerebbe molto esibirsi per Capodanno. Nella prossima settimana, al più tardi nei primissimi giorni di dicembre la pratica “concertone 2027” verrà chiusa. Fino ad allora resta aperto il gioco dei nomi o forse dei desideri.