Le due statue potrebbero far da polo d'attrazione per l'istituzione di una Biennale dello Stretto - GUARDA LA PUNTATA

Un cinquantenario da raccontare. Il 16 agosto del 1972 i Bronzi di Riace riscoprivano la luce, dopo secoli passati nel blu del mar Mediterraneo. I misteri sulla loro provenienza non sono ancora stati risolti, a 50 anni dalla loro scoperta. Lo Speciale de LaCapitale analizza la loro storia dal ritrovamento e agli scenari futuri, con la possibilità che le due statue fungano da polo d’attrazione per l’istituzione di una Biennale dello Stretto, sulla falsariga di quella di Venezia. Vittorio Sgarbi, critico d’arte, Carmelo Malacrino, direttore del museo archeologico di Reggio Calabria, e Alfonso Femia, presidente Mediterraneus Invisibilis, e Francesca Agostino, Ideatrice Network Mediterraneo, ci spiegano l’affascinante storia di questo ritrovamento e tutto ciò che può comportare per Reggio e l’intero patrimonio storico, artistico e archeologico della Calabria. Un’avvincente presentazione di tutta la raffinata bellezza degli stilemi dorici, propri del Peloponneso e dell’Occidente greco, nello speciale di Matteo Occhiuto.

Ecco la puntata: