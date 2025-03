Popolarizzare e comunicare in Calabria, in Italia e nel mondo la figura e l’opera straordinarie di Luigi Lilio, l’inventore del Calendario Gregoriano, quello che dal 1582 misura i giorni, i mesi e le stagioni della maggior parte della popolazione mondiale. Resta, questo – spiega il Sindaco Mario Sculco – l’obiettivo principale dell’Amministrazione Comunale di Cirò per sostenere e rafforzare l’impegno di tutti gli attori sociali, culturali ed istituzionali soprattutto nella direzione di informare e coinvolgere il mondo della scuola e le nuove generazioni.

Bisogna recuperare il tempo andato perduto fino ad oggi e non accumulare ulteriori ritardi nella promozione e nella valorizzazione di questo formidabile Marcatore Identitario Distintivo (MID) della Calabria extra-ordinaria, quella che ancora gli stessi calabresi non conoscono.

Tante adesioni per il concorso artistico dedicato ad Aloysius Lilius

Con questa ambizione rinnovata, la 13esima Giornata del Calendario in Memoria del nostro Aloysius Lilius in programma per il prossimo venerdì 21 marzo, si aprirà proprio con le scuole che saranno protagoniste alle ore 8,45 in Piazza Pugliese, all’ombra dell’imponente Castello Carafa.

Esposizione e pittura en plain air, si premia l’originalità

Originalità, impostazione grafica ed espressione pittorica. Sono, questi, i criteri ai quali un’apposita giuria guarderà per la valutazione delle opere in concorso, quest’anno arrivate numerosissime. Il contest creativo prevede due sezioni: junior, rivolta alle scuole primarie che esporranno disegni ed elaborati all’interno del Palazzo dei Musei che oltre a Lilio è dedicato a Giano Lacinio, anch’esso un MID e alla cultura contadina; e senior, per gli studenti delle scuole medie e superiori che tra pennelli, tele e tavolozze saranno protagonisti dell’estemporanea in piazza Pugliese dalle ore 9 alle 11.

Studenti da tutte le scuole delle province di Cosenza e Crotone

Per questa categoria si sono candidati in 50; studenti provenienti da tre scuole della provincia di Cosenza e Crotone. Tra tutti i disegni pervenuti, la Commissione del concorso promosso dall’Amministrazione Comunale, dalla Pro Loco e dall’Istituto Comprensivo di Cirò, assegnerà riconoscimenti e attestati di merito per le migliori opere. I nomi dei vincitori dell’edizione 2025 del Concorso si conosceranno alle ore 12.30 quando saranno aperti anche gli stand per le degustazioni enogastronomiche.

Fuori concorso, da Corigliano-Rossano anche bambini del Magnolia

All’estemporanea, ma fuori concorso, ha deciso di partecipare anche il Polo Infanzia Magnolia di Corigliano – Rossano guidato dalla pedagogista Teresa Pia Renzo che con l’equipe di educatrici è impegnata a promuovere la conoscenza, anche e soprattutto nei più piccoli, del patrimonio identitario e distintivo della Calabria, di cui Luigi Lilio rappresenta una delle espressioni di maggiore valore e rilievo universale ed internazionale.

Studenti in abiti d’epoca per rievocazione Tavola della Biccherna

Tra i momenti caratterizzanti l’evento regionale di Primavera, patrocinato dalla Deputazione di Storia Patria per la Calabria, ci sarà la tradizionale rappresentazione in costumi d’epoca della celebre Tavola della Biccherna n.72 (una delle 107 tavole dal 1258 agli inizi del XVIII secolo conservate presso l'Archivio di Stato di Siena): il dipinto che raffigura Gregorio XIII che, assiso in trono, presiede la commissione del Calendario. La rievocazione che vedrà gli studenti protagonisti, si terrà in Piazza Pugliese alle ore 10.

Ripartire da Lilio per riscrivere la narrazione internazionale della Calabria come destinazione turistico-culturale-esperienziale

È, questo, il titolo del momento di confronto che alle ore 10.30 sarà ospitato nella sala consiliare, al civico 2 di Corso Lilio. Coordinati dalla giornalista Francesca Lagoteta dopo gli indirizzi di saluto del Sindaco Mario Sculco, interverranno il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, il Primo Cittadino di Monte Porzio Catone, città laziale con la quale Cirò è gemellata, Massimo Pulcini e il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Lilio Giuseppe Peduto. Seguiranno le relazioni storico-scientifiche di Giuseppe Rende, dell’Archivio Storico Crotone e di Francesco Vizza, Dirigente di Ricerca CNR e membro della Deputazione di Storia Patria per la Calabria nonché direttore dei musei di Cirò al quale si deve la riscoperta scientifica e culturale della figura storica e del valore universale di Lilio.

Con l’assessore Gallo anche il presidente del Merano Wine Festival

Concluderanno gli interventi di Lenin Montesanto, Program Manager della Cabina di Regia sui Marcatori Identitari Distintivi della Regione Calabria, di Helmuth Köcher, amministratore unico di Gourmet's International e The WineHunter, Presidente e fondatore del Merano WineFestival, uno degli eventi più prestigiosi dedicati all’eccellenza enologica e gastronomica che dal 7 al 9 giugno 2025, sarà ospitato a Cirò col Merano Wine Festival Calabria – Cirò: Essenza del Sud, e dell’assessore regionale all’agricoltura e alle minoranze linguistiche, Gianluca Gallo.