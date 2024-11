Due giornate per celebrare la Festa di San Martino organizzate dall’amministrazione comunale di Cirò Marina. Si parte domenica 14 novembre alle 18 in piazza Diaz con l’apertura degli stand enogastronomici dove, in collaborazione con il consorzio di tutela del vino di Cirò e Melissa e dello Slowfood di Crotone, saranno presenti oltre 30 aziende. La degustazione food è libera, mentre il calice degustazione vini ha un costo di 5 euro: il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.

A seguire è prevista la rievocazione storica della leggenda di San Martino, per poi dare spazio alle esibizioni delle scuole di ballo e alla premiazione del concorso di poesia che ha coinvolto le scuole primarie degli istituti comprensivi cittadini, Filottete e Casopero. Si chiude, infine, all’insegna della musica con il concerto del gruppo etno-popolare Parafonè.

Venerdì 19 novembre, invece, si svolgerà il primo tour enogastronomico con il trenino per i ristoranti di Cirò Marina, che hanno aderito all'iniziativa.