L'alpinista di Castrovillari è stato presidente della sezione locale Cai. Per la prima volta un calabrese entra a far parte degli organi nazionali dell'associazione

Per la prima volta dalla fondazione del Club alpino italiano un calabrese entra a far parte del comitato nazionale. Eugenio Iannelli, già presidente della sezione del Cai Castrovillari, è stato eletto negli organi del sodalizio montano in qualità di consigliere nazionale nel comitato centrale di indirizzo e controllo in rappresentanza delle regioni del centro meridione e isole). Un organo importante che esercita funzioni d’indirizzo politico-istituzionale, attua i compiti determinati dall’assemblea dei delegati, approva i programmi del Club Alpino Italiano da sottoporre alle deliberazioni dell’assemblea dei delegati, redige e riordina le proposte di modifica dello statuto, adotta il regolamento generale per l’attuazione dello statuto, approva l’ordinamento di ogni struttura periferica del Cai. Escursionista e alpinista è tra l'altro l'unico castrovillarese ad aver scalato il Monte Bianco (4810 metri) oltre ad avere al suo attivo la salita a 10 cime oltre i 4000 metri, oltre a numerose ascese sui diversi monti d’Italia.

Una lunga esperienza a servizio della montagna

Per 15 anni ha guidato la sezione castrovillarese del Cai di cui è stato fondatore ed ha ricoperto ruoli di vice presidente regionale, consigliere e segretario regionale. Attualmente ricopre l’incarico di presidente della commissione regionale 8 escursionismo del gruppo Calabria. Una vasta esperienza costruita in tanti anni d’impegno e dedizione alle montagne, alla natura, all’ambiente a servizio del sodalizio e dei soci. Iannelli si è dichiarato «orgoglioso e felice di questo riconoscimento ottenuto grazie al sostegno unanime alla sua candidatura di tutte le regioni del Sud».

Un grande risultato per la Calabria che parte da lontano, ovvero da uno straordinario lavoro collegiale che ha visto protagonisti il gruppo regionale, i presidenti di sezione e tutti i soci della Calabria che con grande affiatamento e coesione hanno svolto, negli anni, una meritevole attività che non è passata inosservata, dimostrando grande competenza, lavoro volontaristico, spirito di gruppo e dedizione al Cai.

I complimenti del sindaco

Anchbe il sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, ha voluto complimentarsi con Iannelli per essere stato eletto negli organi nazionali del Club alpino italiano. «Un onore per la città e la nostra terra che, in questo riconoscimento, scorgono pure quello per il rapporto plurisecolare vissuto dalle genti delle aree interne della calabria con le proprie montagne. Una passione che ha significato ed è sacrificio, ma anche appartenenza ed amore, e si rinnova continuamente, con attrazione, grazie ad ascensioni tra la natura che realizzano tanti».