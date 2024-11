Bilancio positivo per il Lamezia Comics&Co…2024 ospitato nel parco Peppino Impastato e organizzato dall’associazione culturale no profit “Attivamente”. Una quindicesima edizione ricca di ospiti importanti, come RichardHTT, OcelotMDB, Boban Pesov, per citarne alcuni, assieme a illustratori, fumettisti e tanti altri artisti, emergenti e non. Risultati frutto del lavoro di volontarie e volontari che hanno continuato, costantemente, a rendere la fiera viva. «Siamo fieri di come tutti noi, volontarie e volontari, abbiamo gestito la situazione. Il maltempo, infatti, ci ha messi a dura prova ma ne siamo usciti insieme e probabilmente anche più forti e consapevoli di quello che facciamo» spiega Alessandro Sacco, presidente dell’associazione.

Ad arricchire l’evento, concerti, tornei di gaming, visioni cinematografiche, incontri di wrestling e attività laboratoriali che hanno coinvolto anche i più piccoli, come il Laboratorio Bricks4Kidz. La musica live ha poi fatto da sfondo alla fiera con le band Strangis and the Cordyceps e Le stelle di Hokuto.

Da segnalare, la presenza dell’Accademia delle Belle Arti di Catanzaro che ha esposto, in uno spazio dedicato, alcune opere realizzate dai suoi studenti (in particolare Regia, Didattica dell’Arte e Illustrazione & Grafica). A rendere l’area un posto magico, le installazioni costruite appositamente da volontarie e volontari in giro per il parco. Infine, il coinvolgimento diretto del pubblico attraverso l’RPG (Role-playing game) e le sue Quest, che hanno dato vita ad una vera e propria ricerca trovando indizi e risolvendo enigmi, sparsi per tutta la fiera, fino alla vittoria.

I vincitori del contest

Il premio Fiorella Folino, dedicato alla memoria dell’artista lametina scomparsa nel 2013, ha ospitato quindici artisti emergenti ed è stato vinto da Maria Anastasia Viscomi con l’opera “Dance of chaos and order”. Trentadue sono stati i partecipanti totali ai nove Contest Cosplay, la forma d’arte in cui cimentarsi nei panni dei propri personaggi preferiti: premio miglior cosplay 2024 (MariaGrazia Bolignano), miglior kid cosplayer (Francesca e Sofia Tomasello), miglior cosplayer (Sharon Pia Renzelli), miglior cosplay sartoriale (Erika Scardamaglia), miglior armatura (Miriam Falvo), miglior accessorio (William Sivori e Andrea Paura), miglior esibizione (Marco Clodomiro e Maria Cristina Casaccio), il premio simpatia (gruppo A-Team, Ferdinando Caruso, Federico Caruso, Marco Cosentino e Giuseppe Deni) e miglior gruppo cosplay (16 persone capitanate da Fabrizio Giordano e Alessandra Palaia).

Valorizzare il territorio

«Ancora una volta il Lamezia Comics&Co grazie anche alla collaborazione con la Malgrado Tutto, l’associazione responsabile della gestione del parco, e a tutte le altre associazioni, ha dimostrato la sua voglia di valorizzare il territorio non solo cittadino, ma anche della regione Calabria. La voglia di condivisione, ripresa della socialità e del desiderio di immergersi in una realtà sempre più viva, colorata, in cui la fantasia ha la meglio, hanno dato la possibilità di rafforzare i concetti di inclusione e di divulgazione culturale. Il tutto attraverso la fierezza di poter, e non senza difficoltà, continuare a rendere questa fiera del fumetto e della socialità, a ingresso totalmente gratuito», si legge nella nota stampa dei promotori. «I nostri obiettivi, la divulgazione della cultura e dell’inclusività, si sono rivelati ancora una volta ben saldi. Il continuo e instancabile lavoro dell’organizzazione, fatta da volontarie e volontari, ci rende orgogliosi di poter già pensare alla prossima edizione. Perché insieme possiamo davvero fare tanto» conclude Sacco.