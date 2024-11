L'appuntamento è per il 28 febbraio. Si esibirà la band calabrese McKenzie e il ricavato sarà destinato alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sul territorio regionale

Tre importanti realtà del territorio unite per dare segnali di una possibile ripresa e raccogliere fondi da destinare ad Emergency Calabria. I McKenzie, una tra le band musicali calabresi più attive nel territorio nazionale, suoneranno dal vivo dai booth di DissonanzeStudios, centro di produzione musicale di Lamezia Terme, trasmettendo l’innovativo format in diretta streaming “Direct Flow” grazie a whitenoiseav.it

«Un modo diverso per dire noi ci siamo» sintetizza Renato Failla, frontman della band spie-gando che «questo social live& talk show è la risposta alla consapevolezza della surreale situazione in cui versa il mondo dello show-business in questo momento storico con il conseguente completo abbandono di tante piccole e medie realtà del mondo dello spettacolo e non solo; crediamo che questa idea sia la concreta risposta per reagire e dimostrare che unendo le forze e mettendo in campo (e in gioco) la propria professionalità si possa far luce su alcune problematiche, soprattutto in un territorio e un ambito culturale da sempre abituati ad avere a che fare con situazioni difficili e lassismo».

Le tre realtà coinvolte nel progetto audio, video e social, spinti dalla comune consapevolezza che scommettere in questo nuovo format sarà stimolante per evidenziare la professionalità “locale” nel gigantesco settore spettacolo, si adopereranno per offrire un’attenta considerazione su quello che sta o non sta succedendo nel loro campo, veicolando informazioni e coinvolgendo i partecipanti.

Un modo per ricordare a tutti la necessità di una cultura presente e viva che sia parte integrante della società civile, soprattutto in questi momenti difficili e particolari. Durante streaming live show, e nei giorni a seguire, sarà anche attiva una raccolta fondi per gli interventi di Emergency in Calabria, il cui ricavato verrà destinato alle strutture sanitarie impegnate in prima linea sul territorio regionale.

Lo scopo è quello di riconoscere e valorizzare le strutture e le professionalità che operano sul territorio calabrese e in parte sostenere il lavoro di chi sta affrontando l’emergenza sanitaria.Con un concerto dal vivo di una band rinomata, da uno studio di registrazione professionale che garantirà tutte le disposizioni necessarie in materia di prevenzione viste le vigenti norme legislative e la diretta streaming mediante innovative tecnologie hardware e software che sarà trasmessa sulle piattaforme telematiche.

Appuntamento domenica 28 febbraio alle 21:00 sui canali e i social network delle realtà coin-volte.

Link evento: https://www.facebook.com/events/121954006498164/