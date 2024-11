Grande la soddisfazione del direttore artistico Stabile per le numerose adesioni che stanno continuando a registrare i diversi spettacoli del progetto che saranno portati in scena da 14 compagnie di danza fino a gennaio

È cominciato con un bel ‘tutto esaurito’ già dalla prima data, il ‘Ramificazioni festival’ che si conferma una grande opportunità di crescita culturale per la Calabria. Parliamo del primo ed unico festival della danza d’autore della nostra terra. Ha debuttato a Corigliano-Rossano con la partecipazione di numerose scuole ed associazioni del territorio. Grande la soddisfazione del direttore artistico Filippo Stabile per le numerose adesioni che stanno continuando a registrare i diversi spettacoli del progetto che saranno portati in scena da 14 compagnie di danza, tra le più prestigiose nel panorama nazionale.

Ma da chi è composta Create Danza? La nota compagnia calabrese è nata e cresce grazie a: Filippo Stabile, con esperienza internazionale, è il coreografo e direttore artistico delle produzioni che hanno varcato diversi palcoscenici d’Europa, distinguendosi sempre per il loro codice unico e inconfondibile.

Francesco Rodilosso, presidente Create Danza, già noto alla stampa ai lettori di LaC News24 per il suo trascorso, per avervi raccontato sin dagli albori la sua carriera artistica e per la successiva importante crescita nel mondo delle grandi aziende.

Elena Mandolito è l’executive manager della compagnia e titolare di uno dei due centri di produzione artistica di Create Danza, FD Studio Danza di Corigliano Rossano.

Carola Puglisi e Alex Rambo sono titolari del secondo centro di produzione nato quest’anno a Cosenza, Spazio Create, con una proposta artistica innovativa sul territorio cosentino. anche loro componenti artistici di Create Danza.

Inoltre Domenico Messina, Laura Alberto e Marianna Chiarelli, attivi sul territorio regionale come docenti di danza. Giovani calabresi che portano alto il nome della Calabria in Italia e all’Estero.

«Aprire con Create Danza il Festival della danza calabrese per eccellenza – dichiara Francesco Rodilosso - è stato per noi un orgoglioso riconoscimento che va ad impreziosire il percorso che sin dal 2017 viene riconosciuto sul territorio regionale per il suo respiro internazionale».

Ramificazioni, riconosciuto dal Ministero della Cultura (Mic), è giunto alla sua quinta edizione. Ramificazioni Festival si concluderà a gennaio e sono 20 gli spettacoli che saranno portati in scena in questi due mesi pieni di tecnica, arte, creatività, suggestioni e competenza. Dopo Corigliano-Rossano che prevede altre due date ed il dopo Festival, toccherà a Polistena che di appuntamenti ne conta sette.

Ramificazioni è un progetto dedicato alla coreutica contemporanea e pensato per coniugare l’energia creativa innovativa della nuova generazione con la sapienza artistica di profili internazionali già protagonisti dei grandi palcoscenici, creando così opportunità sia per i danzatori e coreografi emergenti e sia per il pubblico, quindi per il territorio, per la Calabria, per il meridione italiano.

Si deve a Stabile la nascita del Festival, nel 2017, con l’idea di incarnare e perseguire un ideale, avvertito come necessario, di tornare nella propria terra, con il suo sistema valoriale e il suo Patrimonio materiale e immateriale, e di creare un polo attrattivo e formativo che rispecchiasse la domanda e le esigenze professionali contemporanee.