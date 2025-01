È stato presentato agli studenti di Corigliano il ciclo di incontri dal titolo "A Spasso in Biblioteca": nove appuntamenti tematici che si terranno durante l’anno scolastico a cadenza mensile nella sede della biblioteca dei ragazzi "Carmine De Luca", collocata allo scalo di Corigliano.

L’idea nasce dalla collaborazione tra istituto "Luigi Palma" e la biblioteca, con l’intento di rafforzare i legami tra scuola e territorio. La presentazione si è tenuta nell’Aula Magna dell’istituto di fronte agli studenti del secondo e terzo anno. La dirigente scolastica e i membri della Fondazione De Luca hanno presentato il progetto, invitando i ragazzi a scegliere tra le tematiche proposte quelle più interessanti per loro.

Gli incontri saranno sulla musica, teatro, i social, poesia ma anche su questioni delicate come l’affettività e la violenza. Le bibliotecarie della "Carmine De Luca" hanno introdotto l’ospite d’onore Damiano Giordano, attore e content creator, che ha spiegato ai ragazzi come la creatività sia la forza da cui partono le nuove idee e che per realizzare le proprie passioni serve talento ma soprattutto impegno. Damiano sarà il protagonista del primo incontro in biblioteca, incentrato sulla tematica dei social, l’uso delle piattaforme in una visione sana e di crescita, con uno sguardo rivolto ai libri e alla lettura, la base da cui partire per diventare veri influencer nella vita. Attore, content creator e artista poliedrico, Damiano Giordano ha spiegato come la tutto parta dalla lentezza: dietro i pochi secondi di un Reel c’è un lavoro fatto di studio e concentrazione.

«Sono un attore e un content creator, ma prima di portare la mia creatività nel mondo digitale, l’ho alimentata attraverso i libri. Leggete tanto: vi aiuterà a sviluppare nuove idee e a trovare la vostra voce». Rispondendo alle domande dei ragazzi, Giordano ha spronato i ragazzi a superare l’imbarazzo che provano quando devono esprimersi in pubblico, nonostante la loro spregiudicatezza online. Elvira Fortino, referente della Biblioteca Scolastica dell’istituto Palma, racconta com’è nata l’iniziativa: «Da diversi mesi il nostro istituto collabora con la Biblioteca Carmine De Luca per portare avanti attività di sensibilizzazione.

Il valore delle parole

Il progetto Spasso in Biblioteca è in partnership e coinvolge i ragazzi delle classi seconde e terze del Palma, del Nicolas Green e del Falcone-Borsellino». L’obiettivo è chiaro: portare i giovani a riscoprire la bellezza della lettura, favorendo momenti di riflessione lontano dai ritmi frenetici della quotidianità digitale. «Vorrei ringraziare la dirigente del nostro istituto, la dottoressa Cinzia D’Amico, e la Biblioteca Carmine De Luca, che hanno reso possibile questa iniziativa, permettendo ai nostri ragazzi di avere nuove opportunità per accrescere il loro bagaglio culturale» ha aggiunto Fortino. Rosa Chiara De Simone, bibliotecaria della De Luca, spiega l’obiettivo del progetto presentato, dando una nuova veste agli scaffali dei libri: «Il nostro è un luogo pensato per i bambini e i ragazzi, ma anche per chi si sente giovane dentro. Non vogliamo essere solo una biblioteca canonica che fornisce libri o volumi. Il nostro scopo è offrire un’occasione per evadere da una quotidianità che, a volte, può essere opprimente o ansiogena». Il progetto promuove l’idea di riscoprire la lentezza e il valore delle parole, un elogio che prende forma tra le mura della biblioteca. «I libri custodiscono storie e parole che non si possono trovare altrove. Sono uno strumento per scardinare e muovere qualcosa dentro di noi, per avviare riflessioni profonde e intime» ha aggiunto De Simone. Grazie a un patrimonio libraio di 5.000 volumi variegato nei generi letterari, la Biblioteca Carmine De Luca si propone come uno spazio accogliente, capace di ispirare e far riflettere, offrendo a tutti, bambini, giovani e adulti, un luogo dove la cultura diventa rifugio e scoperta.

Biblioteca per ragazzi e territorio: un legame per la crescita degli studenti

La referente della Biblioteca scolastica del Palma, Rosanna Taranto, racconta un progetto che vuole rendere la scuola un luogo di crescita aperto al territorio e alle sue risorse. «Questo momento formativo che abbiamo vissuto nel nostro istituto è il culmine di un percorso iniziato già nell’anno scolastico precedente e vuole essere un’aggiunta al servizio fornito dalla nostra biblioteca che vanta oltre 6.000 volumi. Abbiamo gettato un piccolo sassolino negli anni, e oggi vediamo i risultati grazie a questo progetto che punta a creare una sinergia profonda tra scuola e territorio». L’obiettivo è chiaro: rendere gli studenti parte attiva e consapevole della loro comunità, spingendoli a formarsi non solo tra le mura scolastiche. «I ragazzi devono conoscere e usufruire delle risorse presenti nel nostro comune, come la Biblioteca Carmine De Luca, con cui abbiamo creato un sodalizio significativo che li coinvolgerà in una serie di appuntamenti durante tutto l’anno scolastico». Tra le tematiche affrontate spiccano la violenza di genere, il mondo del fumetto e il rapporto tra libro e social, un connubio che rappresenta un ponte tra passato e modernità. «I social, purtroppo, spesso frammentano l’attenzione, interrompendo la lettura con notifiche continue. Tuttavia, stanno emergendo nuovi modi di fruire i libri, anche attraverso concorsi su Instagram, YouTube o Telegram, e club di lettura mirati in cui i ragazzi possono confrontarsi».