Sarà utilizzata per il trasferimento in sicurezza di pazienti affetti da malattie infettive. I fondi resi disponibili grazie alla generosità di un gruppo di imprenditori edili locali

Il Comune di Corigliano-Rossano acquisterà una barella di biocontenimento da utilizzare per il trasferimento in sicurezza di pazienti affetti da malattie infettive. Viene acquistata dall’Ente grazie alla donazione liberale di un gruppo di imprenditori edili locali.

La notizia è stata confermata dall’assessore alla protezione civile Tatiana Novello informando che la Giunta comunale, prendendo atto delle liberalità e delle finalità, ha dato indirizzo al settore per l’acquisto dell’attrezzatura utile a prevenire eventuale diffusione di eventi patogeni e per garantire migliori condizioni di sicurezza. Sarà utilizzata all’interno dell’ambulanza acquistata anch’essa con il contributo della popolazione. Il mezzo sarà reso disponibile per il reparto.