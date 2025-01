A Corigliano Rossano, in via Barnaba Abenante, si trova Palazzo Passerini, un edificio ottocentesco di grande fascino, che ospita una mostra permanente di arte sacra. Grazie alla generosità della famiglia proprietaria, che ha concesso l’uso del palazzo in comodato gratuito, questa esposizione si è trasformata in un punto di riferimento per appassionati e studiosi. La mostra è un autentico viaggio attraverso cinque secoli di storia dell’arte sacra. Nata dalla passione di Giacomo Felicetti, curatore e proprietario, l’esposizione presenta una collezione vastissima di presepi, opere d’arte, reperti e manufatti provenienti da ogni angolo del mondo. Da oltre 40 anni, Felicetti seleziona con cura i pezzi da aggiungere alla collezione, collaborando con collezionisti e antiquari di fama internazionale.

La sezione dedicata ai presepi

Cuore pulsante della mostra è la collezione presepiale, composta da oltre un migliaio di opere. Tra queste, spiccano i presepi napoletani del Settecento e Ottocento, autentici capolavori realizzati con materiali preziosi come seta e oro. Ogni presepe racconta una storia unica e riflette l’eccellenza artistica di scultori rinomati. Un particolare accento è posto su un presepe animato palestinese, commissionato a un artista laziale. Quest’opera, inserita in un’ambientazione suggestiva, rappresenta un vero gioiello per i visitatori.

Macchine precinema: una rarità in Europa

Una delle sezioni più affascinanti della mostra è dedicata alle macchine precinema, una collezione unica nel suo genere. Queste antiche lanterne magiche, risalenti alla fine dell’Ottocento, sono accompagnate da lastre dipinte a mano e permettono di rivivere le prime forme di proiezione. La collezione include anche manifesti e fotobuste, per un totale di oltre 1600 pezzi, dedicati alla cristologia nel cinema. Questa sezione è considerata una delle più prestigiose in Europa, seconda solo al museo del precinema a Padova. La mostra ospita una sezione interamente dedicata a San Francesco di Paola, con sculture che risalgono al XVII secolo. Anche se non è ancora completamente allestita, questa area promette di ampliare l’esperienza dei visitatori con opere grafiche e bibliografiche di grande valore.

Un lavoro di squadra e passione

Il successo di questa mostra è il frutto del lavoro di una squadra affiatata, guidata da Felicetti. Tra i collaboratori spicca l’artista lettone Anita Grudule, che ha curato con passione gli allestimenti e ha svolto un ruolo fondamentale nell’apertura del museo.

La mostra d’arte sacra a Palazzo Passerini è un esempio straordinario di come la dedizione e la passione possano trasformare una collezione privata in un tesoro per la comunità. Aperta al pubblico in modo permanente, rappresenta un punto di riferimento culturale per la città e un’occasione unica per immergersi nella bellezza e nella storia dell’arte sacra. Il percorso espositivo, curato dall’architetto Antonio Aprelino, trasforma ogni spazio in un capitolo di questa straordinaria narrazione storico-artistica.