Anche in Calabria nelle ultime ore sta crescendo il livello di attenzione sul rischio di contagio da coronavirus, con molti sindaci impegnati nell’emanare ordinanze e comunicati pubblici per rilanciare le linee guida e le precauzioni da adottare.

Quali precauzioni adottare

Per facilitare la sorveglianza attiva è importante che i cittadini calabresi rientrati dopo un periodo trascorso nei comuni oggi ricadenti nella zona rossa, osservino una quarantena fiduciaria, ovvero volontaria, mettendo a conoscenza della circostanza il proprio medico di famiglia oppure le autorità locali o, eventualmente, il numero verde 1500. Nel caso tali persone dovessero accusare sintomi influenzali, il protocollo prevede l’invio a domicilio di personale sanitario munito dei cosiddetti dispositivi di protezione individuali, e quindi tute, mascherine e guanti, per effettuare il tampone.

Unical, seduta straordinaria del Senato Accademico

Intanto, a scopo precauzionale, l’Unical ha deciso di sospendere l’Open Days già programmato per mercoledì 26 febbraio. Inoltre, in attesa di decisioni da parte del Rettore, il dipartimento di studi umanistici, in considerazione anche del numero di docenti provenienti da fuori regione, ha adottato motu proprio, un provvedimento di sospensione delle sedute di laurea in calendario. Secondo quanto si è appreso, entro questa settimana si riunirà in seduta straordinaria il Senato Accademico per valutare eventuali iniziative da assumere per garantire uno svolgimento delle attività regolare ed in piena sicurezza.

Carnevale annullato

Nelle ultime ore inoltre, alcuni Comuni della Calabria, oltre ad annullare eventi e manifestazioni pubbliche, stanno procedendo alla chiusura delle scuole per procedere ad una disinfestazione di tutti i locali. A Belvedere Marittimo poi, il sindaco ha deciso per l'annullamento del Carnevale.