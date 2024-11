Iniziative ed eventi dedicati pensati per famiglie con bambini e per classi scolastiche, al fine di promuovere la consapevolezza sui diritti dei più piccoli coinvolgendo i diretti interessati. Sono gli appuntamenti che si svolgeranno gratuitamente nei locali del centro culturale Civico Trame di via degli Oleandri a Lamezia Terme a partire da martedì 13 e fino al 28 dicembre, anticipati lo scorso 24 novembre da una giornata dedicata al diritto al gioco.

Si alterneranno performance e spettacoli di teatro ragazzi per bambini e famiglie incentrati sui temi della legalità, laboratori di cittadinanza per le scuole, laboratori di lettura ad alta voce e proiezioni di cortometraggi animati per giovanissimi. Appuntamenti sempre diversi tra di loro alla scoperta dei diritti delle bambine e dei bambini: l’accoglienza, il gioco, l’istruzione, la crescita, l’uguaglianza, passando in rassegna valori come la legalità, la democrazia, la condivisione, il senso di appartenenza alla comunità, l’affermazione di sé.

Lo scopo -si legge in una nota stampa - è quello di sviluppare il pensiero critico per ridurre il divario culturale, educativo e relazionale dei minori e rafforzare l’impegno e la partecipazione, per costruire una società sostenibile e inclusiva composta da cittadini consapevoli e mirare, così, ad un futuro dove non vi siano più discriminazioni e disuguaglianze.

L’iniziativa – si fa rilevare- vuole porsi in continuità con le celebrazioni della Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre. Il 20 novembre 2022 sono trascorsi 31 anni dall’adozione di quella convenzione che per la prima volta ha riconosciuto i bambini come aventi diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici: la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata nel 1989, e ratificata dall’Italia il 27 maggio 1991. È grazie all’adozione e ratifica di questo documento che in quasi tutti i Paesi del mondo i bambini non solo godono dei diritti fondamentali, ma sono protetti e tutelati, come previsto anche dagli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Maggiori info sul sito Civico Trame.

Civico Trame

Crescere, conoscere, giocare, partecipare. I diritti dei bambini spiegati ai bambini

Martedì 13 dicembre ore 17.30→Il diritto all’accoglienza e all’uguaglianza dei bambini

Da grande. Rassegna di cortometraggi animati per giovanissimi

Per bambini e ragazzi dai 7 anni in su

Venerdì 16 dicembre ore 9:30→I diritti universali dei bambini

Laboratori di cittadinanza per bambini e ragazzi. Per le scuole

Giovedì 15 e giovedì 22 dicembre ore 17 → Il diritto a conoscere dei bambini

Grilli parlanti. Letture ad alta voce in collaborazione con Sistema Bibliotecario Lametino e Compagnia Teatrop. Per bambini dai 4 agli 8 anni

Mercoledì 28 dicembre ore 17 → Il diritto di esprimere la propria opinione dei bambini. “Storie Pop-Up” spettacolo di e con Piero Cartastorie a cura di TeatroP