In migliaia hanno risposto all'appello lanciato dall'Associazione Terra di Piero. In consegna centinaia di pacchi regalo fatti con il cuore

Una cosa calda, una golosa, un passatempo e poi un biglietto gentile o un disegno, perché anche le parole valgono più degli oggetti. Le chiamano “scatole scaldacuore” perché davvero fanno bene a chi le riceve ed a chi le dona. Al quartier generale dell’associazione La Terra di Piero, a Cosenza, anche oggi sono arrivate decine di pacchetti regalo.

Le scatole scaldacuore in consegna

Pacchi regalo fatti davvero con il cuore. L'associazione ha dato indicazioni generali: una scatola, piccoli pensieri (guanti e cappelli, accessori, caramelle e dolcetti, prodotti per la cura personale, giochi passatempo) e poi decori a piacere e l'indicazione sul destinatario (adulto o bambino, e fascia d'età). Ognuno, alla fine, ha inserito quello che ha potuto o desiderato regalare. Un'attività bellissima da fare anche con i bambini per renderli partecipi, generosi e consapevoli. All'iniziativa di solidarietà la città di Cosenza sta rispondendo con grande partecipazione. Regali non solo per i bambini, ma anche per le persone adulte sole o che si trovano in situazioni di difficoltà: un pensiero arriverà anche per loro.

« Ne abbiamo ricevute un migliaio, in parte le stiamo già consegnando» – ci dice Francesco Chiarello, indaffarato nel quartier generale dell’associazione. «Le porteremo ai bambini delle case famiglia della città e poi alle 600 famiglie che abbiamo curato e seguito durante il primo e secondo lockdown».

Anche regali solidali

Ma in queste ore nell’associazione benefica legata a doppio filo con l’Africa, si preparano anche cestini natalizi con prodotti di aziende del territorio, oppure si possono scegliere graziosi gadget da regalare in occasione del Natale. Regali solidali che serviranno per finanziare i tanti progetti messi in campo dall’associazione.