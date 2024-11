L’11 aprile Wake Up Future, un incontro fuori dalle righe per accompagnare i giovani alla scoperta di un mondo imprenditoriale ancora per molti inesplorato

L’11 aprile in Talent Garden Cosenza si terrà il terzo appuntamento di Wake up future, un format nato dalla collaborazione con Goodwill, pensato per studenti e giovani under 30, perché possano confrontarsi con professionisti del digitale e imprenditori, e da loro trarre ispirazione, fiducia e audacia. Stavolta protagonisti tre startupper, Giuseppe Naccarato, Marcello Stani e Daniele Furfaro, special guest i Casa Surace a cui sarà affidato il compito di dissacrare la figura dello startupper e sfatare alcuni dei miti che ruotano intorno all’ecosistema delle startup. Un incontro fuori dalle righe per accompagnare i giovani alla scoperta di un mondo imprenditoriale ancora per molti inesplorato, ma che potrebbe aprire loro delle opportunità di crescita significative.

Casa Surace protagonista della scena

Al centro della scena vittime delle arringhe di Casa Surace ci saranno: Giuseppe Naccarato Ceo di Altrama, azienda che sviluppa che sviluppa soluzioni digitali che vanno da siti web, a piattaforme e App android ios, per le Pubbliche Amministrazioni e il turismo digitale. Marcello Stani Cto di Edgar Smart Concierge, l’app mobile che permette alle strutture ricettive di gestire il rapporto con i clienti prima, dopo e durante il soggiorno e di fare upselling. Daniele Furfaro Ceo di Macingo, il primo marketplace del trasporto merci, la piattaforma che ti permette di trasportare ogni genere di bene in sicurezza e al minor costo possibile.

“Wake up Future”

I primi incontri di Wake Up Future hanno visto la partecipazione di Peppe Sirchia, UX Designer e CEO di Meedori, e Ivano Trombino del Vecchio Magazzino Doganale stavolta, Beppe Carrella, manager ICT autore di bestseller sulla leadership, Iolanda Cerrone, fondatrice e dirigente della scuola “L’Isolachenonc’era ” e Antonio Pettinato, consulente di direzione e organizzazione aziendale.

L’appuntamento è giovedì 11 aprile dalle ore 15.30 alle 18.00 presso Talent Garden Cosenza. Per partecipare all’evento http://bit.ly/2UJffSr Per maggiori informazioni scrivere a info@goodwillteam.it