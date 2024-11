La Gran parata di Primavera di artisti di strada, ballerini, musicisti e trampolieri ha ufficialmente aperto a Cosenza l’edizione 2019 della Fiera di San Giuseppe. Gli espositori, oltre un migliaio, sono collocati tra Via Sertorio Quattromani, l’area di Piazza Matteotti e Viale Mancini fino al parco Nicholas Green, lungo una direttrice lunga oltre tre chilometri. L’ingombrante presenza del cantiere della metro non ha ridimensionato i numeri della kermesse che sono, al contrario, aumentati. Per far fronte alle richieste, gli uffici di Palazzo dei Bruzi hanno individuato nuovi spazi e posteggi, allungando di fatto verso nord, l’estensione della fiera.

Diversi appuntamenti collaterali

Allestite tre infiorate, una in Piazza dei Bruzi, una sulla scalinata di Via Calabria e una lungo le fontane di Via Arabia. Diversi gli eventi che accompagneranno i giorni del tradizionale appuntamento di inizio primavera. Al chiostro di San Domenico è allestita la mostra fotografica dalla collezione privata Luigi Cipparrone insieme alla presentazione del book fotografico San Giuseppe – la Fiera di Francesco Greco; sabato 16 e domenica 17, artisti di strada animeranno l'isola pedonale di corso Mazzini e, infine, nel giorno clou, il 19 marzo, è prevista la rivisitazione storica, a cura del Parco Tommaso Campanella, che alle ore 10.30 da piazza Giacomo Mancini darà il via allo Stupor Mundi di Federico II.

Taglio del nastro virtuale

Il via alla manifestazione è stato dato dal sindaco Mario Occhiuto, accompagnato dall’assessore alle attività economiche e produttive Loredana Pastore. Inevitabili i mal di pancia per le ripercussioni sul traffico veicolare ma anche per la location prescelta. Ormai dal 2012 la Fiera ha lasciato il centro storico per approdare su Viale Mancini, per problemi legati alla sicurezza. Nel video la parata inaugurale e l'intervista al sindaco Mario Occhiuto