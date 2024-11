Dai contenuti on line all'enigmistica: Tutte le iniziative attivate dall’istituzione culturale, che riprende hashtag ed appello del dicastero dei beni culturali rilanciando in rete e sui social i suoi capolavori

Anche il museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza sta aderendo alla campagna, sui social, #iorestoacasa, offrendo ai suoi utenti materiale on line attraverso i canali social (facebook, instagram e twitter) sia sulla collezione che con riferimenti e richiami ad altri musei italiani, al fine di fare rete. Lo ha reso noto la direttrice Marilena Cerzoso.

Le iniziative

Diverse le iniziative attivate dall’istituzione culturale che ha sede nel complesso monumentale di S. Agostino: dalle rassegne di approfondimento alla rubrica dal titolo #archeoenigmistica, giochi studiati per mettere alla prova i followers sulla conoscenza della collezione del museo. Dal 25 marzo, data individuata come inizio del viaggio ultraterreno della Divina Commedia, e nella quale si celebrerà per la prima volta Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana e fondatore della nostra lingua, anche il museo dei Brettii e degli Enotri risponderà presente all’appello, condividendo i versi immortali del Poeta che hanno dei legami con l’istituzione culturale.

La cultura che non si arrende

Grazie alla mobilitazione della campagna #iorestoacasa, i musei si ritrovano sui social per invitare gli italiani alla responsabilità di restare a casa, ma nello stesso tempo offrendo loro la possibilità di fruire, attraverso la rete, dei propri capolavori invitando a scoprire da casa i segreti della cultura. Una cultura che non si è arresa, ma che, invece, attraverso tutte le piattaforme social, ha individuato nuove forme di fruizione proprio grazie al digitale.