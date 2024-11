Al liceo Telesio presentazione del Transitus Sancti Hieronimi. Il preside Iaconianni: «La nostra biblioteca custodisce tesori preziosi»

Oggi, alle ore 18,00 al Liceo classico 'B. Telesio' di Cosenza verrà restituito, grazie al contributo del Rotary Club Cosenza, un preziosissimo testo risalente al 1300. Interverranno il dirigente scolastico del Liceo Antonio Iaconianni, il presidente del RC Cosenza, Roberto Barbarossa, Antonella Giacoia, direttore della Biblioteca 'Rodotà' e Antonietta De Marco, responsabile del fondo antico della Biblioteca stessa.

Il titolo dell'evento è: 'Il Girolamo Ritrovato. Presentazione del restauro del Transitus Sancti Hieronimi'.

Il dirigente Scolastico del Liceo Telesio, Antonio Iaconianni, ha così commentato: «Oggi il Telesio è pronto ad accogliere il pubblico delle grandi occasioni. Grazie al Rotary Cosenza ed al suo presidente Roberto Barbarossa, riusciamo a restituire ai cittadini un testo prezioso e straordinariamente importante dal punto di vista storico e filologico. La nostra Biblioteca, guidata con perizia e professionalità dalla prof.ssa Giacoia e dalla prof.ssa De Marco che ne cura il fondo antico, è oggi scrigno che custodisce tesori preziosi. In questi anni di mia dirigenza - ha continuato il preside - abbiamo fatto di una catasta di libri, disseminati qua e la nel nostro grande istituto, una delle più belle ed importanti biblioteche italiane presenti in una scuola. Un grazie anche alle cospicue donazioni di privati che hanno voluto affidare alle nostre cure i loro libri, incrementando notevolmente il nostro patrimonio librario. Questo intervento promosso dal Rotary si inserisce nel novero di una serie di iniziative e di partnership che la nostra scuola favorisce in ogni ambito e che sfociano in rilevanti operazioni caratterizzate da scientificità e lungimiranza. Formiamo i nostri studenti e la comunità tutta nella quale operiamo- ha concluso Iaconianni - anche con i nostri preziosi libri. La formazione che il Telesio offre è molto variegata a livello tipologico oltre che soggetta a forti input dettati dalla contemporaneità, ed è per noi principalmente trasmissione – e più precisamente quotidiana verifica in comune – di valori, metodi, finalità e criteri condivisi, per far crescere i nostri allievi come individui autonomi e responsabili nelle loro azioni e nelle loro scelte e siamo convinti che i libri, anche e soprattutto quelli antichi, siano un ottimo strumento per favorire questo processo di crescita sociale».