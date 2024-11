Porte aperte in sei diverse strutture della città. Conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa

L’amministrazione comunale di Cosenza raccoglie l’invito del Ministero dei Beni culturali e aderisce alla Notte dei Musei, articolata nelle tre giornate del weekend compreso tra il 18 ed il 20 maggio, con aperture straordinarie serali. Il programma è stato presentato nel corso di una conferenza stampa ospitata nel Bocs Museum, alla quale hanno partecipato tra gli altri, la vicesindaco con delega alla cultura Jole Santelli, il dirigente Giampaolo Calabrese ed i rappresentanti degli enti coinvolti nell’iniziativa.

Sei musei coinvolti nell'iniziativa

Il calendario riguarda sei musei, quelli civici, lo stesso Bocs Museum e il Museo dei Bretti e degli Enotri, e poi la Galleria Nazionale, il Museo del Fumetto, il Museo Diocesano, il Consentia Itinera di Villa Rendano, il Museo Multimediale. Nel predisporre il programma, come sostenuto da Marilena Cerzoso, direttrice del Museo dei Bretii e degli Enotri, si è lavorato in sinergia, evitando sovrapposizioni, per consentire di muoversi tra i vari musei.

Circolare Amaco per gli spostamenti e dj set fino a notte fonda

Sarà attiva la linea speciale di trasporto pubblico lanciata dall’Amaco in via sperimentale nei giorni scorsi per agevolare gli spostamenti, con un servizio prolungato fino alle due di notte. La manifestazione si chiuderà con un dj set nel segno della contemporaneità, la stessa che il Museum racconta attraverso le opere lasciate dagli artisti delle residenze BoCS Art. Peraltro la manifestazione coincide anche con l'arrivo di diciotto artisti congolesi per l'avvio delle nuove residenze 2018.