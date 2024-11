«Non c'era necessità ma questa nuova denominazione non ci deve neanche sconvolgere. La politica può anche cambiare nome ad un Ministero, ma la scuola la facciamo noi. La scuola non sarà mai selettiva, la scuola porta avanti tutti». Così Cristina Costarelli, presidente dell’Associazione Italiana Presidi del Lazio ospite della puntata di Piazza Parlamento andata in onda venerdì 18 novembre.

«L’egualitarismo a volte appiattisce. È giusto riconoscere a tutti, ma riconoscere di più a chi dà di più non toglie nulla agli altri. La scuola italiana è un’ottima scuola, non lascia nessuno indietro» - ha spiegato. «Ma è giusto dare a tutti secondo le loro possibilità: dare più aiuto a chi ha meno potenzialità, ma anche dare più spazio a chi può dare di più». Piazza Parlamento va in onda ogni mercoledì e venerdì alle 20 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, canale 411 TvSat e 820 di Sky.

La puntata è già disponibile su LaC Play.