Ritorna l'ottava edizione del concerto “Note di solidarietà” che si terrà alla Lega Navale, dedicata al progetto Jonathan

Il Cenacolo “Vivere In” di Crotone organizza per il 6 Gennaio, l’ottavo appuntamento del concerto “Note di solidarietà”, che ha per titolo “Note da Oscar”. L’iniziativa, come indica una nota di Vivere In, quest’anno sarà dedicata al progetto Jonathan, che ha per scopo il sostegno delle molte famiglie che devono confrontarsi, spesso in solitudine, con il problema dei figli disabili.

Il concerto vedrà esibirsi il Maestro Salvatore Cauteruccio alla fisarmonica, e il Maestro Giuseppe Miele al violoncello. L’ appuntamento è per sabato 6 Gennaio alle ore 19:00 presso la sede della Lega Navale Italiana di Crotone in via Moletto Sanità 2