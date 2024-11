Il 44enne ha conquistato la medaglia Fields, il più alto riconoscimento del settore. Il primo cittadino Pugliese ne discuterà in Consiglio: «Importante accogliere l'illustre matematico per ripercorrere insieme le orme di Pitagora»

«Ho appreso con piacere del conferimento, dopo 44 anni, ad un italiano, Alessio Figalli, del "Nobel della matematica", la Medaglia Fields, il più alto riconoscimento del settore. La storia di Crotone, attraverso Pitagora che ne fu il precursore, è fortemente legata alle scienze matematiche. Ecco che il conferimento ad un italiano del più alto riconoscimento in materia non può che farci piacere. Proporrò, ai sensi del regolamento comunale per le Benemerenze Civiche, alla Giunta ed al Consiglio comunale di concedere la cittadinanza onoraria ad Alessio Figalli».

L'annuncio è del sindaco della città calabrese, sede, in età magnogreca, della celeberrima scuola pitagorica. «Mi sembra doveroso - dice Pugliese - che la città dove Pitagora ha fondato la sua scuola, dove è nata la matematica, accolga come proprio "concittadino" uno studioso che ha dato tanto a questa disciplina. Proprio perché' matematica e Crotone sono fortemente legate - conclude - sarebbe particolare motivo di orgoglio, nel prossimo futuro, accogliere l'illustre matematico nella nostra città per ripercorrere insieme "le orme" di Pitagora e per suggellare ulteriormente questo forte legame».