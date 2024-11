L’opera è stata realizzata da Danilo Piscitelli in occasione dell’evento musicale, in onore del cantautore, tenutosi il 2 giugno scorso. Resterà esposta per qualche giorno in Comune

Nel giorno in cui alla Lega navale di Crotone veniva inaugurata l’esposizione dell’ukulele appartenuto a Rino Gaetano, il sindaco Vincenzo Voce ha ricevuto Danilo Piscitelli, giovane artista crotonese che ha donato un ritratto del cantautore crotonese alla città.

Il quadro è stato realizzato, in tempo reale, in occasione dell’evento “Sotto il Cielo di Rino” tenutosi alla villa comunale il 2 giugno scorso. Si tratta di «un’opera che – spiega il Comune in una nota - sin da subito aveva riscosso l’apprezzamento da parte dei cittadini, nella quale l’artista ha saputo rappresentare la sensibilità, l’ironia, lo spirito poetico del cantautore crotonese».

Il ritratto di Rino Gaetano «per qualche giorno resterà esposto nell’atrio del palazzo comunale e successivamente sarà allocato presso una struttura espositiva per rinnovare, ancora una volta, tutto l’affetto e l’amore che la città di Crotone nutre per il suo Rino». Nel corso dell’incontro con Piscitelli, Voce ha espresso all’artista i complimenti per l’opera e la riconoscenza da parte della comunità cittadina per l’omaggio. All’iniziativa ha partecipato la consigliera Floriana Mungari che aveva promosso, l’evento del 2 giugno scorso.