Si svolgerà il prossimo martedì 28 maggio 2019 la cerimonia di conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Information and communication technologies al prof. Carlo Zaniolo, full professor alla University of California di Los Angeles (Ucla), nella sala University club dell’Università della Calabria.

Il programma della cerimonia

A introdurre i lavori, a partire dalle ore 15, saranno i saluti del prof. Gino Mirocle Crisci, rettore dell’Ateneo. L’evento proseguirà poi con la presentazione del prof. Luigi Palopoli, direttore del dipartimento di Ingegneria informatica, modellistica elettronica e sistemistica dell’Università della Calabria”. Alle ore 15,30, è in programma il consueto Laudatio, tenuto dal prof. Sergio Greco, docente ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni Unical, cui farà seguito la lectio magistralis “Declarative languages and algorithms for big data applications” del prof. Carlo Zaniolo. Chiuderà quindi la cerimonia il conferimento del dottorato di ricerca honoris causa in Information and communication technologies.