Nella puntata di mercoledì della trasmissione curata dal fotoreporter Saverio Caracciolo tutta l’intensità emotiva e spirituale di un appuntamento che ha richiamato a Paravati migliaia di fedeli

È una puntata di LaC Storie da non perdere quella che andrà in onda domani, mercoledì 16 maggio, alle 22,30, su LaC (canale 19). Il reportage del fotoreporter Saverio Caraccio è dedicato alle celebrazioni che si sono tenute in onore di Natuzza, in occasione della Festa della mamma, appuntamento molto atteso dai figli spirituali della mistica di Paravati.

Nella spianata della Fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, dinnanzi alla grande chiesa edificata su indicazione della stessa Natuzza, fin dalle prime luci dell’alba si sono ritrovati i partecipanti ai cenacoli di preghiera ispirati all’umile donna calabrese che in tantissimi considerano già Santa. LaC Storie racconterà questa giornata di intensa devozione e di grande trasporto spirituale.