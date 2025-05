La celebre ode fu scritta nel 1821 dopo la morte del generale francese dal padre del romanzo storico italiano per descrivere l'estensione delle campagne militari di Bonaparte fino al Sud Italia

«Dalle Alpi (nella campagna d’Italia del 1796) alle piramidi (nella campagna d’Egitto del 1799), dal Manzanarre (fiume di Madrid: nella campagna di Spagna del 1808) al Reno (nelle campagne di Germania), le azioni fulminee di quell’uomo senza esitazioni seguivano immediatamente il suo improvviso apparire; agì impetuosamente da Scilla (in Calabria, dove giunse il suo dominio) al Tanai (il Don: nella campagna di Russia del 1812), da un mare (il Mediterraneo) a un altro mare (l’Atlantico)».

Questa la parafrasi (Treccani) delle strofe della celebre ode scritta da Alessandro Manzoni, appena appreso nel luglio 1821 della morte dell'imperatore Napoleone Bonaparte avvenuta “Il 5 maggio” di quell'anno sull'isola di Sant'Elena dove era stato mandato in esilio. In queste strofe il riferimento a Scilla, nel reggino, per descrivere l'estensione e l'impatto delle campagne militari di Bonaparte anche fino alla Calabria.

«Dall’Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al Reno, di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno; scoppiò da Scilla al Tanai, dall’uno all’altro mar».

