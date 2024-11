Estate intensa per l’orafo Michele Affidato. Quattro sono gli eventi che spaziano dal cinema alla letteratura, che tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, vedranno come protagonista l’arte orafa di Affidato.

Si è partiti subito con il Marateale - Premio Internazionale Basilicata, che si sta svolgendo nel Teatro sul mare del prestigioso Hotel Santa Venere a Maratea. Ogni anno l’evento, giunto alla sua XIII edizione, vede la partecipazione di numerosi attori e keyplayers di grandissimo rilievo del mondo del cinema, che vengono in Basilicata per presentare i loro film recenti e soprattutto per condividere la loro esperienza attraverso delle seguitissime masterclass. A Michele Affidato è stato dato il compito di realizzare il Cristo Redentore di Maratea, che nel corso delle varie serate verrà consegnato ad ospiti del calibro dell’attore e regista Carlo Verdone, del compositore e direttore Giovanni Allevi, ma anche a star internazionali del cinema statunitense come Matt Dillon e protagonisti del teatro italiano come Alessio Boni.

Concluso l’evento, ci si sposterà dalla Basilicata alla Calabria, dove sarà il turno di un'altra importantissima kermesse cinematografica: il Magna Graecia Film Festival, arrivato quest’anno alla sua XVIII edizione e che dal 31 luglio all’8 agosto coinvolgerà la città del capoluogo di Regione calabrese. Questa volta toccherà alle “Colonne d’Oro” del Maestro orafo, essere protagoniste per premiare le stelle del panorama nazionale ed internazionale del mondo della settima arte. Paolo Bonolis, Remo Girone, Peter Greenaway, John Savage, sono solo alcuni dei nomi dei protagonisti che calcheranno il palco del “Magna Graecia” e che verranno premiati. Ma gli eventi non terminano qui.

Si ritornerà poi il prossimo 8 di agosto in Basilicata per il Premio Heraclea che giunge quest’anno alla sua X edizione e che rappresenta un evento cult dell’estate della Magna Grecia lucana. Anche per questo evento è stata scelta l’arte dell’azienda Michele Affidato orafo, per suggellare l’evento che vedrà tra i protagonisti l’icona della musica italiana Albano Carrisi, il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, l’amministratore delegato della Ferrari Benedetto Vigna e l’attore Rocco Papaleo.

Infine spazio alla cultura. Dal 6 al 10 agosto prenderà il via la X edizione del Premio Letterario Caccuri, organizzato dall'associazione culturale non profit Accademia dei Caccuriani. Anche per questo importantissimo evento oramai affermato nel panorama culturale nazionale, è stato scelto ancora una volta Michele Affidato come orafo per la creazione della Torre d’Argento premi che verrà assegnata nel corso delle varie serate. Oltre ai finalisti Paolo Crepet, Dacia Maraini, Cristina Parodi e Antonella Viola, tanti altri saranno gli ospiti illustri dell’evento, tra cui il cantautore, paroliere e scrittore Roberto Vecchioni.