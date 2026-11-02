L'iniziativa promossa dal Comune prevede due sezioni dedicate al giornalismo e alla saggistica. Durante la Settimana della Cultura convegni e incontri con ospiti di rilievo. Candidature entro il 7 novembre

Dopo una lunga pausa, il Comune di Spezzano Sila, guidato dal sindaco Salvatore Monaco, organizza la terza edizione del suo Premio Giornalistico. Le prime due edizioni avevano visto la partecipazione di Sergio Zavoli e Nuccio Fava. Il tema è il territorio calabrese, in particolare quello silano e presilano, raccontato dal punto di vista turistico, economico, sociale e storico-politico.

Durante la "Settimana della Cultura" si terranno convegni nel capoluogo e a Camigliatello. Tra gli ospiti ci sono mons. Giuseppe Fiorini Morosini, vescovo emerito di Reggio Calabria, e il presidente della Provincia di Cosenza Faragalli. Le conclusioni saranno di Rocco Valenti, direttore de "Il Quotidiano del Sud". La premiazione è fissata per il 15 novembre a Spezzano Sila.

Il regolamento in breve prevede una sezione giornalistica: per articoli e servizi radio e tv usciti nel 2026. Il primo premio è di 2.000 euro, il secondo di 1.000. Una Sezione saggistica: per studi e pubblicazioni sul territorio silano e presilano. Sono previsti due premi da 1.000 euro. Previsti anche Premi speciali che la giuria può assegnare a sua discrezione.

I lavori vanno spediti al Comune di Spezzano Sila, in via Fausto Gullo 1, entro il 7 novembre 2026.

Il bando completo e il programma sono sul sito del Comune di Spezzano Sila.