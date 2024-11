La mostra dell’artista calabrese conosciuta e apprezzata in tutto il mondo si terrà il 7 maggio nell’ambito del ciclo di incontri organizzato dal Rotary Club Cosenza Telesio

Lunedì 7 maggio, alle 20,30 presso l’Hotel Europa di Rende, le contraddizioni, la passione per i colori, le mille sfaccettature di un’artista calabrese apprezzata in tutto il mondo, Luigia Granata. Il suo esordio nel mondo del fashion design, il passaggio dalla tela al tessuto, in un crescendo di aneddoti e inedite confessioni che testimoniano il temperamento e l’evoluzione dell’artista. Un incontro con la bellezza che si traduce in un inaspettato ritorno a casa, mai realmente abbandonata, a vantaggio esclusivo della sua terra d’origine.

La serata, moderata dalla giornalista Lia Giannini, appartiene al ciclo di incontri organizzato dal Rotary Club Cosenza Telesio e dal presidente Davide Garritano, che mira a valorizzare e far conoscere personalità degne di nota, vere eccellenze cosentine che, negli anni, hanno saputo farsi apprezzare in Italia e nel Mondo. Un’occasione che darà modo a tutti i presenti di approfondire e assaporare, ancora una volta, il talento di un’artista nota per la sua ambizione e la sua voglia di sperimentare progetti sempre nuovi.

Chi è Luigia Granato

Reduce dalla fashion week milanese, Luigia Granata è una pittrice e designer poliedrica ed eclettica. Vanta mostre internazionali a New York, in Canada e persino in Cina. Dal 2015, dopo il grande successo ottenuto in occasione di Expo, si dedica al progetto “l’arte a passeggio”, che veicola il concetto di arte in movimento, al di fuori dei musei e trasposta su abiti e accessori di design, in qualità di opere uniche. Un progetto che si traduce nella nascita della GDesign Italy, l’azienda fondata dalla pittrice nel 2017, con la quale approda agli showroom milanesi, catturando l’attenzione dei più importanti buyer internazionali. Perché la sua arte somiglia ad un viaggio d’amore capace di stravolgere le convinzioni e tingere di nuove sfumature le certezze.