La docente di psicologia Angela Costabile spiega come gestire la quarantena in emergenza coronavirus: «Troviamo un modo di essere comunità anche in questi momenti difficili»

È un momento difficile per tutti, specialmente per gli studenti che in questo periodo si trovano a dover affrontare il carico emotivo degli esami e della quarantena in emergenza coronavirus.

L’ansia da isolamento è uno dei problemi che possono insorgere (non solo per gli studenti) essendo costretti a rimanere a casa. Così la docente di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione dell'Università della Calabria, Angela Costabile, spiega in un video come affrontare la situazione. E lancia una sfida: «Troviamo un modo di essere comunità anche in questi momenti difficili».