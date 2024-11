Questa sera, a Diamante, in occasione dei festeggiamenti per il 91esimo anniversario dell'Incoronazione della Madonna dell'Immacolata Concezione, il sindaco Ernesto Magorno, a nome di tutta la comunità, omaggerà la patrona della città con una lavorazione originale ed esclusiva ad opera del maestro orafo Gerardo Sacco. Si tratta di una stella a dodici punte con al centro un cristallo taglio diamante a rappresentare l'altissima devozione della città di Diamante. «A nome della città - dichiara Magorno - desidero rivolgere al maestro orafo Gerardo Sacco la nostra più profonda gratitudine per l'opera originale che ha inteso creare per la patrona in occasione di una ricorrenza così straordinariamente importante per la devozione di tutti i diamantesi».