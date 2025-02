Sono state assegnate 33 borse di studio a favore di studenti dell’Università della Calabria in condizioni di particolare difficoltà non solo economica e familiare, ma anche fisica, psichica o sociale. L’iniziativa, realizzata grazie al contributo della Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico, si aggiunge agli altri strumenti di sostegno allo studio erogati dall’ateneo, ampliando così la platea complessiva dei beneficiari e, soprattutto, fornendo un aiuto concreto a una fascia di iscritti particolarmente bisognosa di supporto.

Sono pervenute 210 domande alla commissione che, dopo aver selezionato i profili idonei, ha erogato borse comprese tra 1.500 e 3.000 euro. Soddisfazione è stata espressa dal delegato al diritto allo studio, Gianpaolo Iazzolino: «Ringrazio sentitamente la Fondazione per questa iniziativa, giunta alla terza edizione, che ci permette di supportare i nostri studenti in momenti di difficoltà. Il nostro Ateneo è da tempo impegnato nell'erogazione di aiuti a iscritti che attraversano situazioni di bisogno temporaneo, un'attività intensificata negli ultimi anni, soprattutto a partire dal periodo della pandemia. Il bando realizzato con la Fondazione Intesa Sanpaolo Ente Filantropico integra e rafforza questa nostra missione». Gianpaolo Iazzolino ha infine ringraziato per il lavoro svolto i componenti della commissione che ha curato l’istruttoria del bando e l'assegnazione dei contributi.