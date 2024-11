VIDEO | Lo spettacolo approda per la prima volta in Calabria. Il debutto a Cosenza. Ecco la voce dei due protagonisti

Dirty Dancing, una delle pellicole cinematografiche simbolo degli anni ottanta approda in versione teatrale per la prima volta in Calabria con un musical fedele al copione del film, firmato da Eleanor Bergstein. Due le date in calendario: il debutto al Rendano di Cosenza, il 23 gennaio, e la replica il giorno successivo al Cilea di Reggio. Lo spettacolo è inserito nell’ambito della 33ma rassegna di Fatti di Musica, il festival del live ideato da Ruggero Pegna.

Musical da record

Numeri da capogiro per uno spettacolo che gira in tutta Italia dal 2014. Al Teatro Nazionale di Milano ha registrato il record d’incassi con oltre 115.000 presenze nei primi tre mesi di rappresentazione. Ben 8.000 persone hanno assistito alla speciale rappresentazione all’Arena di Verona nell’agosto del 2015.

Coppia affiatata e convincente

Al ritmo della straordinaria colonna sonora, vincitrice del premio Oscar con il brano The time of my life, sul palco si muovono i due protagonisti: Gianluca Briganti, interprete di Johnny Castle, capace di reggere con il suo fisico mozzafiato il confronto con l’indimenticato Patrick Swayze, e Vanessa Innocenti, nel ruolo di Baby. Salvatore Bruno li ha intervistati poco prima di andare in scena