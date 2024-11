Secondo l'ex direttore del Tg2 non far pagare l'accesso «è sbagliato perché depaupera il valore del nostro patrimonio culturale e pone un problema di risorse». Ecco i siti statali aperti in Calabria il prossimo 6 novembre

Il 6 novembre si rinnova l'appuntamento con la domenica al museo, l'iniziativa che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Protagonista la cultura in tutto il Paese, con le visite nei diversi siti che si svolgeranno negli orari ordinari di apertura. Alcune delle sedi interessate sono visitabili esclusivamente su prenotazione.

È la prima domenica al museo del neo ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, il quale però si è detto contrario agli ingressi gratuiti nei musei. «Non far pagare del tutto l'accesso al museo è sbagliato perché depaupera il valore del nostro patrimonio culturale e, in ogni caso, pone un problema di risorse visto che lo Stato italiano incassa ogni anno circa 250 milioni di euro dai biglietti dei musei: sono risorse che andrebbero comunque trovate», ha spiegato in un'intervista al Tg1.

«Già oggi - ricorda Sangiuliano - il ministero della Cultura fa molto per garantire l'accesso ai musei: penso alle gratuità per i ragazzi fino ai 18 anni, all'ingresso ad appena 2 euro fino ai 25 anni, alle agevolazioni per le categorie protette e, in particolare, alla gratuità ogni prima domenica del mese. Una promozione che tornerà proprio questa prossima domenica 6 novembre in cui i musei e i parchi archeologici dello stato saranno aperti gratuitamente in tutta Italia».

Domenica al muso in Calabria

Catanzaro

Museo archeologico lametino - Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium - Borgia

Cosenza

Antiquarium di Torre Cimalonga - Scalea

Galleria nazionale - Cosenza

Museo nazionale archeologico della Sibaritide - Cassano all'Ionio

Parco archeologico di Laos - Santa Maria del Cedro

Parco archeologico di Sibari - Cassano all'Ionio

Crotone

Le Castella - Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale - Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna - Crotone

Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d'Assisi - Gerace

La Cattolica - Stilo

MArRC - Museo archeologico nazionale - Reggio Calabria

Museo e Parco archeologico Archeoderi - Bova Marina

Museo e Parco archeologico dell'Antica Kaulon - Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale - Locri

Vibo Valentia