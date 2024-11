Si rinnova anche quest'anno la tradizione del Natale con l'associazione "Seguimi con il cuore" che ha fatto visita ai reparti di Oncologia pediatrica del presidio ospedaliero Ciaccio di Catanzaro consegnando doni ai piccoli ricoverati. «Pochi fortunatamente - ha chiarito una delle volontarie, Antonella Marino - perchè la maggior parte erano stati già dimessi». La seconda tappa del tour natalizio è stato nel reparto di Pediatria dell'ospedale Pugliese, dove gli "elfi" sono stati accolti dai bambini ricoverati con grande entusiasmo. «Il momento più toccante l'abbiamo vissuto però nella Geriatria - racconta ancora la volontaria - dove abbiamo trovato pazienti che patiscono grandi sofferenze. Gli anziani ci hanno accolto come bambini e molti erano per davvero in fin di vita. Aver visto il loro sguardo pieno di lacrime è stata un'esperienza che non dimentichereremo facilmente».



Luana Costa