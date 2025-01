Il fisico calabrese Francesco Veltri torna in libreria con il suo nuovo romanzo, "Due Soli nel Sole", un’avvincente combinazione di scienza e fantascienza che si snoda attorno a un evento significativo legato al nostro Sole. Il romanzo, edito da Luigi Pellegrini Editore, si distingue per l’abilità dell’autore di intrecciare concetti scientifici reali con un racconto di fantasia, creando un'opera che non solo intrattiene, ma stimola anche riflessioni profonde sul nostro presente e futuro.

Ambientato nell’anno 2083, il romanzo vede come protagonista Zoe Grossi, una scienziata che racconta alla giovane figlia Elide una storia della sua infanzia, legata a un evento straordinario che coinvolge il Sole. In questo modo, Veltri introduce un tema che ha sempre affascinato l’umanità: il nostro rapporto con la stella che è fonte di vita, ma che, allo stesso tempo, nasconde misteri inaspettati.

La narrazione si sviluppa tra realtà e immaginazione, con l’autore che guida il lettore in un viaggio che tocca non solo l’astronomia, ma anche le sfide contemporanee che il mondo sta affrontando. "Due Soli nel Sole" non è un semplice libro di fantascienza: è una riflessione sulla scienza e sulla sua importanza, ma anche un invito a guardare al futuro con consapevolezza e unità. In un periodo storico segnato da problemi globali come il cambiamento climatico, Veltri sottolinea l’importanza di affrontare le sfide con un fronte comune, richiamando l’attenzione sulla necessità di cooperazione tra le nazioni per proteggere il nostro pianeta.

Il libro si avvale anche dei contributi di due autorevoli esperti italiani. Luigi Bignami, noto divulgatore scientifico, ha firmato la presentazione, mentre Daniela Rambaldi ha scritto la prefazione. Le loro firme arricchiscono ulteriormente l'opera, offrendo un contesto di approfondimento che aiuta il lettore a comprendere meglio le implicazioni scientifiche e sociali della storia.

Francesco Veltri, con la sua lunga carriera nel campo della fisica e della divulgazione scientifica, ha ancora una volta scelto di portare la scienza al grande pubblico. Da oltre 25 anni si occupa di astronomia visiva e gestione dell'energia, e in "Due Soli nel Sole" riesce a rendere l’astronomia un tema accessibile e affascinante, senza mai rinunciare alla precisione scientifica. Questo romanzo si inserisce perfettamente nel solco delle sue precedenti opere di divulgazione, come "Uno sguardo al cielo stellato - Pillole di astronomia per l’inizio di un grande viaggio" (2019) e "500 e uno quiz di astronomia per imparare e divertirsi" (2022).

L’autore spiega che il suo obiettivo con questo romanzo è proprio quello di avvicinare i lettori al mondo della scienza, con una particolare enfasi sull’astronomia. "Due Soli nel Sole" non è solo un viaggio nel futuro, ma anche un invito a riflettere sul presente. Attraverso la figura di Zoe Grossi, scienziata e madre, il romanzo esplora il delicato equilibrio tra la ricerca scientifica e la dimensione umana, raccontata in modo intimo e coinvolgente.

Il libro, che è acquistabile online, in libreria su prenotazione e sul sito della casa editrice, si preannuncia come una lettura imperdibile per chi è appassionato di scienza e fantascienza, ma anche per chi desidera esplorare temi universali come l’importanza della cooperazione globale e il nostro rapporto con l’universo.

In conclusione, "Due Soli nel Sole" di Francesco Veltri si propone come un’opera che non solo affascina, ma anche educa, mettendo in luce le sfide che ci attendono nel futuro e la necessità di guardare al nostro Sole – e al nostro pianeta – con occhi nuovi, pronti ad affrontare insieme ciò che ci riserva l’ignoto.