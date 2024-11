La capolista del Partito Democratico per la circoscrizione nord annuncia l’evento in programma il 26 settembre: «Sapremo rispondere alla sfida di riportare la Calabria al centro del Mediterraneo»

La candidata del centrosinistra alla presidenza della Regione, Amalia Bruni, sarà a Castrovillari domenica 26 settembre per una manifestazione della coalizione in programma per le ore 19,30 sulla centralissima Via Roma. Ad accoglierla ci saranno gli amministratori e i candidati alle elezioni regionale dell'area del Pollino. Lo annuncia Francesca Dorato, capolista del Partito Democratico per la circoscrizione nord, amministratrice di Castrovillari.



«La forbice di gradimento che ci porta sempre più vicini ai nostri diretti antagonisti politici - dichiara Dorato - ci dimostra che stiamo offrendo all'attenzione della gente un progetto credibile, realizzabile, capace di rispondere ai bisogni e alle emergenze che l'ultima legislatura ha lasciato pressoché intatte. I fondi del Pnrr - continua - che gestiremo quando governeremo la Calabria - saranno l'occasione migliore per dimostrare come si supera l'emergenza, programmando con serietà una rinascita in tutti i campi del vivere sociale, civile ed economico. Sapremo rispondere - conclude - alla sfida di riportare la Calabria al centro del Mediterraneo, costruendo dal basso un processo di ammodernamento della spesa e risponderemo alle questioni urgenti che riguardano – tra le tante - la salute con una riorganizzazione complessiva e strutturale dei servizi territoriali, e l'agricoltura rilanciando il settore con investimenti mirati e che guardino allo sviluppo delle filiere d'eccellenza».