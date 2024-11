Un errore nella stampa dei test di ingresso di preselezione al Tfa sostegno della scuola secondaria di primo grado ha mandato a monte la prova che aveva chiamato nelle aule dell’Università della Calabria circa 1500 aspiranti. In sostanza i fogli presentavano numerosi errori o omissioni, denunciati dai candidati dopo che le operazioni erano regolarmente iniziate alle ore 10. Il difetto è stato riscontrato in tutte le aule destinate allo svolgimento della prova. Ai membri delle commissioni non è rimasta altra soluzione che quella di annullare la preselezioni e rinviarla ufficiosamente (ma la data deve essere confermata) al 27 aprile. Non si può fare a meno di sottolineare che molti candidati sono giunti all’ateneo di Arcavacata da tutta la Calabria e in qualche caso anche da fuori regione e che per sostenere questa prova hanno versato un importo di 125 euro ciascuno evidentemente più che sufficiente per poter avere a disposizione qualche fotocopia più decente di quella che gli è stata sottoposta.