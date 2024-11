Il lungomare della cittadina tirrenica si animerà per accogliere una manifestazione di interesse nazionale organizzata dall’amministrazione comunale insieme a Coni e Consulta per lo Sport

La giornata di domenica vedrà Paola protagonista de “Lo Sport difende la Natura”, iniziativa nazionale che, organizzata dal Coni - presente con i vertici regionali e provinciali -, dall’Amministrazione Comunale e dalla Consulta per lo Sport, si svolgerà sul lungomare cittadino.

Predisposto quasi un chilometro di allestimenti, con strutture e gonfiabili funzionali a rappresentare ogni sorta di disciplina praticabile, sia indoor che all’aperto, e utili a conoscere sport che per l’estate saranno attrazioni principali del litorale cittadino.



Grazie all’impegno del sindaco Roberto Perrotta e dell’assessore Francesco Città, che insieme ai componenti dell’organo consultivo consiliare sono riusciti a coinvolgere Maurizio Condipodero e Francesca Stancati (rispettivamente presidente regionale e provinciale del Coni), la Città del Santo è stata scelta come sede esclusiva dell’evento. Un appuntamento che costituirà anche l’apertura della programmazione estiva, coinvolgendo scuole, associazioni e società sportive (circa una quarantina) che per la “bella stagione” di quest’anno saranno impiegate nella programmazione di eventi.



Entusiasta il delegato di giunta allo Sport: «Grazie ai vertici del Coni e in modo particolare al Presidente Provinciale Francesca Stancati - ha dichiarato l’assessore Francesco Città - quest’anno la giornata nazionale dello sport si svolgerà a Paola. Diverse decine di società e di associazioni sportive prenderanno parte a questa giornata dal titolo “Lo Sport difende la Natura”, primo passo di un’estate da vivere all’insegna di un programma che, coinvolgendo anche altri assessorati, sarà integrato con manifestazioni turistico/culturali di alto profilo, che avranno un impatto positivo tanto per la cittadinanza quanto per i turisti».



Paola si appresta quindi a riaffermare la propria centralità costiera, facendo leva sull’associazionismo e sulle iniziative collegiali che già in passato rappresentarono la garanzia di un successo che negli ultimi anni sembrava entrato in crisi.