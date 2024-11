VIDEO-FOTO | Il network LaC in prima linea per documentare tutte le fasi di uno dei momenti più attesi dell'anno e che domenica 25 agosto trasmetterà in diretta su LaC Tv e sulle nostre testate

In attesa del momento culminante della festa della Varia di Palmi, in programma il 25 agosto, va avanti nella città calabrese il programma dell'edizione 2019 della manifestazione diventata nel 2013 patrimonio culturale dell'umanità nell'ambito della Rete italiana delle macchine a spalla. Un evento che il network LaC sta seguendo in tutte le fasi e che trasmetterà in diretta televisiva domenica 25 agosto con la conduzione di Domenico Milani.

Proprio in questi giorni tutta la macchina organizzativa è dedicata alla costruzione dell'enorme struttura a spalla della Varia, che il nostro network sta documentando con il nostro videoreporter Saverio Caracciolo, che verrà trainata lungo il corso Garibaldi, rinnovando il rito secolare della "scasata" in cui religiosità e tradizione popolare si intrecciano in una singolare ed emozionante cerimonia. La Varia è infatti un enorme carro che rappresenta l'universo e l'assunzione in cielo della Vergine portato a braccio da 200 'mbuttaturi (portatori) e tirata da altrettante persone, che percorrerà la strada principale.

Ai momenti tradizionali della Festa, con la calata del "cippo", il trasporto del basamento sul quale sarà allestita la struttura, le feste delle varie corporazioni, artigiani, marinai, bovari, contadini, carrettieri, la selezione e l'elezione dell'Animella e del Padreterno, si intreccia un fitto programma di eventi, momenti culturali, esibizioni musicali e teatrali, mostre e reading, scelti dalla direzione artistica di Arcangelo Badolati e Marco Suraci, che animano fino a notte fonda la città illuminata dalle luminarie allestite in centro. Presenti, inoltre, ospiti del mondo dello spettacolo, della televisione e della cultura che si sono alternati e si alterneranno nelle varie location. Per il cartellone artistico, attesa in particolare per il concerto di Luca Carboni il 18 agosto e per la presenza dell' attore Giancarlo Giannini, ospite d'onore della Varia, il 20 agosto. In chiusura dei festeggiamenti concerto di Mario Biondi.

