Gioacchino Murat diventa un murales. L’opera è stata realizzata a Pizzo dal calabrese Massimo Sirelli, originario di Catanzaro, nell’ambito della manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale “Pizzo Street Art Festival”. Il murales è impresso su un palazzo in Piazza della Repubblica, dove l'artista, a suo modo, ha raffigurato il generale francese e re di Napoli proprio a un tiro di schioppo dal castello dove fu imprigionato e fucilato.

«Nell’opera ho voluto dare diverse chiavi di lettura. Tu che significato gli daresti?». Sirelli pone un interrogativo attraverso un post sui suoi canali social dove sono allegate diverse foto del colorato e particolare murales rappresentante il cognato dell’imperatore Napoleone che lui definisce «una figura controversa, che sia in vita che dopo la sua morte unisce e divide, e ancora oggi stimola il confronto. Un personaggio simbolo nel bene e nel male di Pizzo». L’artista, poi, conclude dicendosi orgoglioso di aver potuto lavorare su Gioacchino Murat e che durante la progettazione si è «affezionato alla sua figura come se fosse un amico, un parente lontano».

Quindi, sulla parete del palazzo storico, proprio all’ingresso della piazza, visibilissimo anche dalla strada principale che attraversa Pizzo, ingresso della Costa degli Dei, il mezzobusto raffigurante appunto Murat con in testa una corona stilizzata rosa fluo e al lato la scritta, sempre dello stesso colore, “Love yourself!”. Massimo Sirelli è insegnante allo Ied di Torino, autore de “La mia Calabria è bellissima” e di innumerevoli capolavori sparsi per il mondo e per tantissime città e borghi calabresi tra cui Catanzaro, Locri, Sersale, Cittanova e Bivongi. Il progetto è stato fortemente voluto dal consigliere delegato alla Cultura Giò Puglisi e realizzato con il contributo della Regione Calabria e si inserisce nell’ambito delle attività culturali e di promozione turistica sostenibile 2023.

«L’opera murale di Sirelli - scrive l'amministrazione comunale - ha dato il via ad un programma di valorizzazione di una parte importante del centro storico che mira ad ampliare l’offerta turistica e contribuisce alla destagionalizzazione di Pizzo».