Il presidente Samengo ribadisce l’importanza dei libri per la salute psico-fisica. Ricordato anche San Francesco, patrono della Calabria e dal 1990 ambasciatore Unicef per la difesa dei diritti dell’infanzia. Ecco alcuni testi scaricabili dal sito dell'ente

«L’atto di leggere una favola, un libro, oltre ad essere un momento piacevole e rilassante, aiuta i bambini a crescere, perché imparano ad affrontare i temi negativi e le situazioni spiacevoli, come questa che stiamo vivendo in questi giorni relegati a casa a causa del coronavirus», ha dichiarato il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo, in occasione della Giornata internazionale del libro per bambini, che si celebra oggi.



L'importanza dei libri

«Il diritto alla salute psico-fisica del bambino è sancito dalla Convenzione sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il bambino deve essere il soggetto di un’azione educante e accudente da parte della società fin dai primi momenti della sua vita, e lo stimolo rappresentato dalla lettura condivisa in famiglia rappresenta un cardine fondamentale di tale azione. L’istruzione prescolare è inoltre fondamentale anche per il futuro scolastico dei bambini», ha proseguito il presidente del sodalizio.

San Francesco di Paola

Forte il legame con la terra d’origine: «In questa giornata, anche come calabrese, vorrei ricordare la figura di S.Francesco di Paola, patrono principale della Calabria e dal 1990 ambasciatore Unicef per la difesa dei diritti dell’infanzia, protettore delle partorienti, precursore della sicurezza sociale e del volontariato civile, uomo di pace e di dialogo», ha concluso Samengo.

I libri proposti da Unicef

Tra le varie attività proposte dall’Unicef Italia per queste settimane a casa, proponiamo di leggere o di ascoltare insieme, in famiglia, due libri dedicati ai diritti dei bambini, anche collegandoli ad un’attività.

Ascolta i due libri, divisi per capitoli.