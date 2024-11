Assegnato a dodici personaggi il Gran premio delle generazioni 2022. Lo riferisce una nota stampa nella quale si specifica che il primo maggio riceveranno il riconoscimento 7 calabresi, 1 abruzzese, 1 emiliano, 1 molisano, 1 piemontese, 1 siciliano.

Dal 2009 sono ormai quattordici anni che l’Università delle Generazioni assegna premi, attestati e riconoscimenti a persone, personaggi e personalità che, del mondo socio-culturale, hanno dato un grande o significativo contributo, soprattutto etico, alla Comunità di appartenenza, spendendosi con slancio e generosità e, in particolare, con “stakanovismo” (spesso rimettendoci denaro oltre che tempo e salute) a favore del bene comune. È un buon esempio da segnalare specialmente alle nuove generazioni. Così, per l’imminente primo maggio, festa del lavoro, il “Gran Premio delle Generazioni” è stato assegnato ai seguenti personaggi (qui elencati in ordine alfabetico). Nove uomini e tre donne.